Isparta’da aranan 35 kişi yakalandı

Isparta’da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, 35 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Öte yandan yakalanan şahıslar arasında, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak”, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından 5 dosyadan toplamda 6 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.K. “Silahla Tehdit” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan H. Ö. ile “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan G. G.’nin de bulunduğu açıklandı.

ISPARTA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

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