Isparta’da 6 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Isparta’da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 ay içinde düzenlediği 31 operasyonda 48 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ayrıca, FETÖ’den aranan 2 şahıs ile 6 bin 500 litre kaçak akaryakıt, kaçak içki, cinsel içerikli ürün, silah ve onlara ait fişekler, sahte para, kaçak tütün ve elektronik sigara, kaçak gıda ve temizlik malzemeleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nün il genelinde yapılan operasyonlarda yakaladığı 48 şüpheliye, 5607 SKM, 6136 SKM, TCK 158, TCK 197 ve TCK 204. maddeleri gereğince adli işlem yapıldı. Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 60 adet fişek, 45 şişe kaçak içki, 7 bin 400 dal boş makaron, 28 adet cinsel içerikli ürün, 6 bin 500 litre kaçak akaryakıt, 51 adet elektronik sigara, 692 adet elektronik sigara aparatı, 101 karton elektronik sigara tütünü, 1767 adet ve 22 litre elektronik sigara likiti, çok sayıda kaçak gıda ve temizlik maddesi (makarna, peynir, pirinç, şeker, çay, cips, maraş otu, şampuan vb.), 3 adet sahte para ele geçirildi.



Aranan 3 şahıs tutuklandı

Operasyonlarda, 5607 SKM suçundan adli makamlarca aranan ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere, 5607 SKM suçundan aranan toplam 3 şahıs ekiplerce yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FETÖ’den aranan 2 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında daha önceden işlem yapılan ve firari olan 2 şahıs gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin çalışmalarında ayrıca, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan aranan 1 şahıs gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



Adli makamlarca serbest bırakıldılar

Öte yandan, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan aranan 2, ‘Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçundan aranan 1, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Tüzel Kişilerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan aranan 1, ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan aranan 1 şahıs ise yapılan operasyonlarda yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahısların sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi.

ISPARTA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

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