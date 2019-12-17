Madde bağımlılarının mesken tuttuğu eski hastane binasında temizlik Bina temizlenip, çıkan pislikler ve atıklar bahçede yakılarak imha ediliyor

Isparta Devlet Hastanesi’nin Şehir Hastanesi’ne taşınmasından sonra, yaklaşık 2,5 yıldan bu yana atıl kalınca gayrimeşru işler için otel olarak kullanılan taş bina ile ilgili çıkan haberler sonrasında bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı.

Doğancı Mahallesi Muhtarı tarafından gündeme getirilen taş binanın atıl vaziyette bulunması, fuhuş başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlığın mekanı haline gelmesiyle ilgili çıkan haberler sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü binada temizleme çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanması sonrasında, binanın temiz ve boş bir şekilde 9 Aralık’ta resmi tahsisi yapılan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne (ISUBÜ) devredileceği öğrenildi.

Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasından sonra atıl kalan taş bina, fuhuş başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlığın mekanı haline geldi. Madde bağımlılarının da mekanı haline gelen binanın en üst katının ise yatak odası olarak dizayn edildiği ortaya çıktı.

Taş binanın bu durumundan oldukça rahatsız olduklarını dile getiren Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, çevrede birkaç tane okul olduğunu ve çocuklar adına tedirgin olduklarını ifade etmişti.

Söz konusu taş bina ile ilgili çıkan haberler sonrasında, daha önce hastane olarak kullanılan bina, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince temizlenmeye başladı.

ISPARTA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

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