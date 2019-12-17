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Isparta Belediyesi’nden Kadın Sığınma Evi yapımı çalışmaları

İHA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önderliğinde başlatılan ve 6 bakanlığın ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 maddeden oluşan 20202021 yılları 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' Isparta Valiliğinde Vali Ömer Seymenoğlu'nun başkanlığında ele alındı.

Isparta Belediyesi’nden Kadın Sığınma Evi yapımı çalışmaları

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önderliğinde başlatılan ve 6 bakanlığın ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 maddeden oluşan 20202021 yılları ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ Isparta Valiliğinde Vali Ömer Seymenoğlu’nun başkanlığında ele alındı.
Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısına katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapacakları ortaklaşa çalışmayla belediye olarak şehre kadın sığınma evi yapacaklarını söyledi.
Toplantıda konuşan ve bugünden itibaren çalışmalara başlayacaklarını duyuran Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılacak olan Kadın Sığınma Evinin hiçbir şekilde kullanılmaması yönündeki temennisini de iletti.
Başdeğirmen: Kadın sığınma evini yapmak için bugünden itibaren çalışmaya başlıyoruz”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalar ve konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu görüşlerde bulundu; “100 bin nüfusun üzerindeki belediyelerin yapması gereken kadın sığınma evi ile alakalı en kısa zamanda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile beraber bakanlığımızın göstermiş olduğu ölçülerde kadın sığınma evini yapmak için bugünden itibaren çalışmaya başlıyoruz. Tabi isteriz ki, o kadın sığınma evi boş kalsın, hiç kullanılmasın. Her ihtimale karşı projeyi en iyi şekilde hazırlayıp ortaya koyacağız”.
“Belediye olarak önemli destekler veriyoruz”
Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak da kadınlara yönelik çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Başkan Başdeğirmen, “Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak psikoloğumuz, aile danışmanlarımızla beraber kadınlarımıza ve ailelerine yönelik devamlı eğitimler veriyoruz. Şu ana kadar bin 900 kadınımıza eğitim verdik” şeklinde konuştu.
Yine, şu anda 458 kadının ISMEK el sanatları kursu gördüğünü dile getiren Başdeğirmen, “Kadınlarımız üretiyor, evlerine ekonomik destek sağlayabilmek için yaptıkları ürünleri satma imkanı buluyorlar. Ürünlerin satışlarında da belediye olarak önemli destek veriyoruz. Yer sağlıyoruz” ifadelerinde bulundu.
Kadına şiddet ve diğer konularla ilgili de devamlı basın yoluyla ve bilbord, raket ve duraklardaki reklam alanlarıyla bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Kadına şiddetin ne olduğunu, ailedeki bu travmanın ne gibi sorunlar getirdiğini, ailede çocuklarımızdaki etkileri ile ilgili yayınlar yapıyoruz. Şu anda 100 adet billboard kullanılıyor, durak ve raketlerde de gerekli sunumları yapıyoruz. Bunu yaparken Isparta Barosu ve KADEM ile birlikte çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız kadınlarımızı ve insanlarımızı bu konuda en iyi şekilde bilgilendirebilmek. Belediye olarak tüm birimlerimizle çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Evlilik öncesi eğitim çalışmaları da veriliyor
Belediyenin Demirköprü Mevkiinde yeni Sağlık İşleri Müdürlüğü hizmet binasının oluşturulduğunu ve içerisinde iki eğitim salonu oluşturduklarına da değinen Başdeğirmen, “Evlilik öncesi, sonrası, çocukların ergenlikleriyle alakalı ve kadınlarımızın aile düzenleri ile ilgili yine erkeklerimizin farklı şekilde eğitimleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları en üst düzeye çıkarmak arzumuzdur” şeklinde konuştu.
“Üzerimize düşen ne varsa en üst seviyede yapmaya hazırız”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen son olarak her zaman için Isparta’nın şiddetle alakası bulunmayan bir il olmasıyla övündüklerini dile getirirken, “Son zamanlarda öyle bir şanssızlık yaşadık ki, son bir ay içerisinde iki yıl içerisinde olmayan hadiseleri yaşadık. Bu bizi üzdü. Bunlarla ilgili üzerimize düşen ne varsa en üst seviyede yapmaya hazırız” dedi.

ISPARTA

17 Aralık 2019 Salı

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