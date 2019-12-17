FETÖ şüphelisi, saklandığı köyde yakalandı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA'da, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek'ten aranan A.H. (47), jandarma operasyonuyla gizlendiği köyde yakalandı.

Isparta Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından hakkında 3 yakalama kararı bulunan A.H.'nin, merkeze bağlı Yakaören köyünde gizlendiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu saklandığı adrese baskın düzenleyen ekipler, A.H.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ISPARTA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:47

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.