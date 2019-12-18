Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde yaşanan arbedeyi görüntülemeye çalışan gazeteci, kamuya açık alanda çekim yapmakta bir sıkıntı bulunmamasına rağmen özel güvenlik görevlileri tarafından fiziki saldırıya uğradı. İHA Muhabiri Feti Kılıç, basın kartını göstermesi ve gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen, bir grup güvenlik görevlisi ve vardiya amiri tarafından derdest edilmeye çalışıldı. Yaşananlar ve arada geçen diyaloglar, gazetecinin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Isparta’da dün gece çıkan silahlı tartışma sonucu 5 kişinin yaralandığı olay sonrasında Isparta Şehir Hastanesi’ne akın eden yaralıların yakınları ile olayın faili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

ISPARTA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

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