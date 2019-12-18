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Isptarta'da Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak

İHA

Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Deneyap Teknoloji Atölyesi Isparta'da da kuruluyor.

Isptarta'da Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak

Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Deneyap Teknoloji Atölyesi Isparta'da da kuruluyor.
Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliğini imza atılarak Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile "Deneyap Türkiye" hayata geçirildi. Deneyap Türkiye’nin temel amacı, ülkenin kalkınması için olmazsa olmaz görülen Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek. Proje kapsamında 12 ilde devam eden Deneyap Teknoloji Atölyeleri Isparta’nın aralarında bulunduğu 18 ilde daha açılıyor.
Isparta’da hayata geçirilen proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Isparta Gençlik Merkezine kısa süre içerisinde Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturmak üzere, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi amaçlayan teknoloji atölyelerinde yenilikçi bir eğitim modeli ile TasarımÜretim, RobotikKodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji ve Yapay Zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda, 3 yıllık bir program sunulan Deneyaplarda eğitimler ise tamamen ücretsiz olacak. Isparta’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde yeni açılacak atölyeler için Öğrenci Seçme Sınavı Başvuruları başladı.
Isparta’da öğrenim gören 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri sınava başvuru yapabilecek. 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencilerini sınava başvurularını davet eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Gençlik Merkezi’nde kurulacak Deneyap Teknoloji atölyesi yle teknoloji alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri bir araya getirmek ve teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

ISPARTA

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:27
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