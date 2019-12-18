Milli Boksör Sema Çalışkan Balkan ikincisi oldu

Isparta Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Sema Çalışkan, Balkan ikincisi oldu.
Antalya’nın Kemer ilçesinde 1215 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Balkan Boks Şampiyonasında mücadele eden Isparta Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Sema Çalışkan, Balkan ikincisi oldu. Türk Milli Takımı, Antalya Kemer'de 30 yıl aradan sonra ilk defa düzenlenen Balkan Boks şampiyonasında 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 17 madalyayla ilk sırada yer aldı.
ISPARTA
18 Aralık 2019 Çarşamba
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