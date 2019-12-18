Milli Boksör Sema Çalışkan Balkan ikincisi oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Sema Çalışkan, Balkan ikincisi oldu.

Antalya’nın Kemer ilçesinde 1215 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Balkan Boks Şampiyonasında mücadele eden Isparta Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Sema Çalışkan, Balkan ikincisi oldu. Türk Milli Takımı, Antalya Kemer'de 30 yıl aradan sonra ilk defa düzenlenen Balkan Boks şampiyonasında 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 17 madalyayla ilk sırada yer aldı.

ISPARTA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.