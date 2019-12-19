Minik Elif’in teklifini kırmayan Vali, tüm sınıfı makamında ağırladı Vali minik yürekleri kırmadı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu bu kez de Türk Eğitim Derneği (TED) Isparta Koleji 3. sınıf öğrencilerini ağırladı. Daha önce bir programda karşılaştığı Elif Özçelik isimli öğrencinin ‘Sizi arkadaşlarım ile ziyaret edebiliriyim?’ isteğini geri çevirmeyen Vali Seymenoğlu Elif’in okulundaki bütün 3. sınıf öğrencilerini Valiliğe davet etti.

Buluşma öncesi Valilik birimlerini gezen öğrenciler Vali Seymenoğlu ile bir araya gelecekleri için oldukça heyecanlı olduklarını paylaşırken öğretmenleri ise Vali Ömer Seymenoğlu’nun daveti ile böyle bir ziyaret yapılmasının öğrencileri ve kendilerini çok mutlu ettiğini söylediler.



Öğrencileri Elif’in böyle bir buluşmayı sağladığını belirten TED Isparta Koleji Anasınıfı ve İlkokul Müdürü Hüseyin Avni Şataf da, öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri adına programın kendilerine çok şey katacağını, bundan dolayı da Vali Ömer Seymenoğlu’na teşekkür ettiklerini söyledi.

Valilik gezilerini tamamlayan 60 öğrenci Vali Ömer Seymenoğlu ile toplantı salonunda bir araya geldi. Öğrenciler ile böyle bir buluşmanın ortaya çıkmasını sağlayan Elif Özçelik’e teşekkür eden Seymenoğlu, minik yürekler ile bir araya gelmenin kendisine büyük mutluluk verdiğini belirti.



Vali Seymenoğlu, “Elif arkadaşınıza çok teşekkür ediyorum. Bir törende sohbet sırasında Vali amca sizi ziyaret etmek istiyorum dedi. Ben de öyle yalnız başına ziyaret olmaz, bütün okuldaki arkadaşlarını al gel dedim. O da sağ olsun okulunda öğrenim gören tüm 3. sınıf arkadaşlarını alıp getirmiş. İyi ki de geldiniz diyorum. Çünkü sizlerle tanışmak, sizlerle sohbet etmek, geleceğimizi emanet edeceğimiz sizin gibi gözleri pırıl pırıl parlayan çocuklarla bir arada olmak, hem yoğun iş tempomuzda bize bir soluk oluyor hem de büyük bir keyif veriyor, aynı zamanda da çalışma azmim artıyor" dedi.



Öğrencilere zamanı iyi kullanmaları tavsiyesinde bulunan Vali Seymenoğlu “Ders çalışın ama bunun yanında oynamayı, teknolojiyi yakından takip etmeyi ve kitap okumayı da ihmal etmeyin. Ders çalışacağımız zaman ders çalışacağız, oyun oynayacağımız zaman oyun oynayacağız. Teknoloji de dikkatli kullanacağız, önemli olan o teknolojiyi sunan cihazları hangi koşullarda ne şekilde kullanabileceğimizi iyi bilmek. Sizden bir söz istiyorum, mutlaka okulunuza gittiğinizde derslerinizle iyi çalışın ama boş zamanlarınızda da bol bol kitap okuyun ve eğlenin” diye konuştu.

Buluşmada Vali Seymenoğlu konuşmak ve soru sormak isteyen öğrencilere tek tek söz vererek onları dinledi. Eğlenceli geçen sohbetin ardından kendisini ziyaret öğrenciler ile toplu fotoğraf çektiren Vali Seymenoğlu, daha sonra öğrencileri Valilik makamına davet ederek bir süre çocukları makamında ağırladı.

ISPARTA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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