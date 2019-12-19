Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, gerçekleştirdiği Erasmus Plus (+) projeleriyle, 7 farklı ülkeden gelen 36 öğrenci ve 16 öğretmene ev sahipliği yaparak, gönüllü öğrenci ve aileleri tarafından evlerde misafir edilerek, gelenek görenek ve kültürü yakından tanıma fırsatı buldular.

Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından desteklenen iki Erasmus Plus Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar projesinin Türkiye basamakları tamamlandı.

Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi’nin aktif olarak yürüttüğü iki projede Romanya, Bulgaristan, Makedonya, İspanya, Portekiz, Litvanya ve Polonya’dan toplam 36 öğrenci ve 16 öğretmen Isparta’da misafir edildi.

Proje kapsamında ayrıca, yapılan etkinliklerde Dijital yeterlilik, Dijital vatandaşlık ve eğitimde cinsiyet eşitliği konuları işlendi.

Öte yandan, birer hafta süren 2 projede de Isparta ve ilçelerini gezen misafir öğrenciler Isparta ve Türk kültürünü daha yakından gözlemlemek amacıyla, gönüllü öğrenciler ve aileleri tarafından evlerde misafir edildi.

ISPARTA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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