Isparta Belediyesi Futbol Turnuvası'nda şampiyon Fen İşleri Müdürlüğü oldu

Isparta Belediyesi daire müdürlükleri ile Belediye Meclisi Üyelerinden oluşturulan ve 16 takımın 4 grupta mücadele edeceği futbol müsabakaları dün tamamlandı.

Yaklaşık 4 hafta süren müsabakalarda şampiyon Fen İşleri Müdürlüğü oldu.

Milli Egemenlik Stadı'ndaki, müsabakalar sonunda Final grubuna Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Bahçeler Müdürlüğü kaldı.

Üçüncü İtfaiye Müdürlüğü olurken, final karşılaşması ise Fen İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü arasında oynandı. Finali Fen İşleri 21 kazanarak şampiyon oldu.

Davullu zurnalı desteklemeler ve yoğun ilginin olduğu karşılaşmayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları, Belediye İş Sendika Başkanı Cemal Kurt, personeller ve sporsever izledi.

Şampiyon olan Fen İşleri Müdürlüğü takımı, birinci olmanın coşkusunu davul zurnayla oynayarak kutladı.

Başkan Başdeğirmen ve ekibi, turnuvada ilk 3’te dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdiminde bulundu. Başdeğirmen’e personelleri sevgi gösterisinde bulunarak, spora olan ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

ISPARTA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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