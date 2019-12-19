Isparta Belediyesi Futbol Turnuvası'nda şampiyon Fen İşleri Müdürlüğü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta Belediyesi Futbol Turnuvası'nda şampiyon Fen İşleri Müdürlüğü oldu

İHA

Isparta Belediyesi daire müdürlükleri ile Belediye Meclisi Üyelerinden oluşturulan ve 16 takımın 4 grupta mücadele edeceği futbol müsabakaları dün tamamlandı.

Isparta Belediyesi Futbol Turnuvası'nda şampiyon Fen İşleri Müdürlüğü oldu

Isparta Belediyesi daire müdürlükleri ile Belediye Meclisi Üyelerinden oluşturulan ve 16 takımın 4 grupta mücadele edeceği futbol müsabakaları dün tamamlandı.
Yaklaşık 4 hafta süren müsabakalarda şampiyon Fen İşleri Müdürlüğü oldu.
Milli Egemenlik Stadı'ndaki, müsabakalar sonunda Final grubuna Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Bahçeler Müdürlüğü kaldı.
Üçüncü İtfaiye Müdürlüğü olurken, final karşılaşması ise Fen İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü arasında oynandı. Finali Fen İşleri 21 kazanarak şampiyon oldu.
Davullu zurnalı desteklemeler ve yoğun ilginin olduğu karşılaşmayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları, Belediye İş Sendika Başkanı Cemal Kurt, personeller ve sporsever izledi.
Şampiyon olan Fen İşleri Müdürlüğü takımı, birinci olmanın coşkusunu davul zurnayla oynayarak kutladı.
Başkan Başdeğirmen ve ekibi, turnuvada ilk 3’te dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdiminde bulundu. Başdeğirmen’e personelleri sevgi gösterisinde bulunarak, spora olan ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

ISPARTA

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erasmus projeleriyle Türk kültürünü yakından tanıttılar Isparta Gazi SBL, projeleriyle 7 farklı ülkeden 36 yabancı öğrenci ve öğretmeni misafir ederek, Türk kültürünü yakından tanıttı Gönüllü öğrenci ve aileler, misafir öğrencileri evlerinde misafir ettiler
YEREL HABERLER Erasmus projeleriyle Türk kültürünü yakından ...
Başdeğirmen: “Beraber büyümek, ekonomimizi güçlendirmek hepimize fayda getirecektir”
YEREL HABERLER Başdeğirmen: “Beraber büyümek, ekonomimizi ...
Ülkü Ortaokulu, basketbolda Isparta şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Ülkü Ortaokulu, basketbolda Isparta şampiyonu oldu
Eğirdirli kadınlara kooperatifçilik kursu Isparta İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Uğur Turgut: "Bu belgeler duvarınızda asılı kalacak bir belge olarak kalmasın"
YEREL HABERLER Eğirdirli kadınlara kooperatifçilik kursu Isparta İl ...
Minik Elif’in teklifini kırmayan Vali, tüm sınıfı makamında ağırladı Vali minik yürekleri kırmadı
YEREL HABERLER Minik Elif’in teklifini kırmayan Vali, tüm sınıfı ...
Isparta 32 Spor’un devre arası kamp programı belli oldu Teknik Direktör Şengün: "Şampiyonluk için kenetlenelim"
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor’un devre arası kamp programı belli ...
Güleda'nın katili, şubatta hakim karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Güleda'nın katili, şubatta hakim karşısına çıkacak
Isparta’da 4 kişiye kurşun yağdıran zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Isparta’da 4 kişiye kurşun yağdıran zanlı tutuklandı
Isparta’da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs bir süre sonra silahla döndü, mekan önünde kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Isparta’da alkollü mekan önünde dört kişinin ...
Isparta’da hastane güvenlik görevlilerinin gazeteciye saldırmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Isparta’da hastane güvenlik görevlilerinin gazeteciye ...
Milli Boksör Sema Çalışkan Balkan ikincisi oldu
YEREL HABERLER Milli Boksör Sema Çalışkan Balkan ikincisi oldu
Isptarta'da Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak
YEREL HABERLER Isptarta'da Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak
Çatı katındaki odasında çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER Çatı katındaki odasında çıkan yangında öldü
Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlikçiler, gazeteciye saldırdı Isparta Şehir Hastanesi özel güvenlik görevlileri İHA muhabirine saldırdı Görevini yapmaya çalışan İHA muhabirini derdest etmeye çalışarak, hastane bahçesinde çekimin yasak olduğunu iddia etti
YEREL HABERLER Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlikçiler, ...
Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs bir süre sonra silahla döndü, mekan önünde kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs ...
Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 ...
Isparta'da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında kavga çıktı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Isparta'da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında ...
FETÖ şüphelisi, saklandığı köyde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi, saklandığı köyde yakalandı
Isparta Belediyesi’nden Kadın Sığınma Evi yapımı çalışmaları
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden Kadın Sığınma Evi yapımı ...
‘Terör örgütü kurmak ve yönetmek’ten aranan FETÖ şüphelisi köyde yakalandı FETÖ’den 3 ayrı arama kararı bulunan şahıs köydeki operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER ‘Terör örgütü kurmak ve yönetmek’ten aranan FETÖ ...
Madde bağımlılarının mesken tuttuğu eski hastane binasında temizlik Bina temizlenip, çıkan pislikler ve atıklar bahçede yakılarak imha ediliyor
YEREL HABERLER Madde bağımlılarının mesken tuttuğu eski hastane ...
Isparta'daki Voleybol Ana Lig Grup Müsabakalarında çeyrek final vizesini alan iller belli oldu
YEREL HABERLER Isparta'daki Voleybol Ana Lig Grup Müsabakalarında ...
Isparta 32 Sporlu Volkan, ilk yarının gol kralı oldu Pembe - Yeşilli forma ile 13 maçta 11 gol atarak, devrenin kralı oldu
YEREL HABERLER Isparta 32 Sporlu Volkan, ilk yarının gol kralı ...
Isparta’da 6 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Isparta’da 6 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X