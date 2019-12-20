Isparta 32 Spor'dan kanat takviyesi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL), 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, dış transferde Çubukspor'un yıldızı sol kanat futbolcusu Nurettin Çakır'ı transfer etti.

Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, bu transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba yoğun çaba sarf ettiklerini iletti.

Transfer ödemesinin yapıldığını belirten Başkan Yazgan, "Nurettin, sezon başındayken bu yana gündemimizdeydi. Ankara'da şans eseri toplantıda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Gevrek'te transfer görüşmemiz sırasında görüşmeye dahil oldu ve katkıda bulundu. Nurettin'i kadromuza kattık ve ödemesini yaptık. Camiamıza hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor. 34 isimle de prensipte anlaştık. Netlik kazandıkça açıklayacağız" dedi.

ISPARTA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.