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Isparta 32 Spor’dan transfer atağı, 2 oyuncu ile daha anlaşıldı Pembe - Yeşilller, İsa Taştemir ve ...

İHA

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor, dış transferde 2 futbolcuyla daha anlaştı.

Isparta 32 Spor’dan transfer atağı, 2 oyuncu ile daha anlaşıldı Pembe - Yeşilller, İsa Taştemir ve Güven Şen'i renklerine bağladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor, dış transferde 2 futbolcuyla daha anlaştı.
Pembeyeşilliler, BAL 7. Grup takımlarından orta saha oyuncusu 27 yaşındaki İsa Taştemir ile 9. Grup ekiplerinden İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşıspor takımından sağ bek 23 yaşındaki Güven Şen’i kadrosuna kattı.
2002 yılında Fenerbahçe’de futbol hayatına başlayan Taştemir, Türk Telekomspor, Karsspor, Aydınspor 1923, Cesar Grup Ümraniyespor, Sultanbeylispor, Ergene Velimeşespor, Somaspor, Turgutluspor, Aliağaspor ve Çubukspor takımın formalarını giydi. 2. Lig’de 5, 3. Lig’de 39 ve Bölgesel Amatör Lig’de de 119 maçı bulunan tecrübeli orta alan futbolcusunun 12 de golü bulunuyor. Turgutluspor’la şampiyonluk yaşayan Taştemir, 3. Lig’de Ergene Velimeşe’nin 3. Lige yükseldiği yıl 22 maçından 15’inde forma giydi.
İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşıspor takımından transfer edilen sağ bek 23 yaşındaki Güven Şen’in ise 3. Lig’de 36 ve Bölgesel Amatör Lig’de 12 maçı bulunuyor.
Bu arada Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, dış transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “Nurettin Çakır’dan sonra orta sahaya Çubukspor’dan İsa Taştemir’i, sağ bek mevkisine de genç futbolcu Güven Şen’i dahil ettik. Birkaç takviye daha yapıp transferi tamamlayacağız” dedi.

ISPARTA

20 Aralık 2019 Cuma

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