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Türkiye genelinde 7 sınıfta uygulanan 'Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı'nın sekizincisi Isparta'da ...

İHA

Isparta'da Yedişehitler İlkokulu 2E sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Ahmet Canbolat ile birlikte klasik sınıf modelinden çok farklı olan Future Classroom Lab (FCL Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı) yöntemiyle oluşturdukları sınıflarında eğitim görüyorlar. Türkiye genelinde şu anda 7 sınıfta uygulanan yöntem, Isparta Yedişehitler İlkokulu 2E sınıfıyla birlikte 8 olacak.

Türkiye genelinde 7 sınıfta uygulanan 'Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı'nın sekizincisi Isparta'da açıldı Vali Seymenoğlu: "Böyle sınıfların sayısını arttırdığımızda ülkemizin geleceği için daha başarılı işlere katkı sağlamış olacağız"

Isparta’da Yedişehitler İlkokulu 2E sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Ahmet Canbolat ile birlikte klasik sınıf modelinden çok farklı olan Future Classroom Lab (FCL Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı) yöntemiyle oluşturdukları sınıflarında eğitim görüyorlar. Türkiye genelinde şu anda 7 sınıfta uygulanan yöntem, Isparta Yedişehitler İlkokulu 2E sınıfıyla birlikte 8 olacak.
Hâlihazırda okullarda uygulanan ve eğitimde etkin teknoloji kullanımını sağlayan Fatih Projesi ile de uyumlu olan yöntemden öğrenci ve öğretmenler oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yöntemin uygulanmasında aktif olarak rol alan öğrenci, öğretmen ve velilere farklı tecrübeler kazandıran FCL’nin Isparta’da ilk ve tek uygulama sınıfı olan Yedişehitler İlkokulu 2E sınıfını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle tek tek tek sohbet eden Vali Seymenoğlu Sınıf Öğretmeni Ahmet Canbolat’tan proje hakkında bilgi alarak sınıfın açılış kurdelesini kesti.

“Geleceğin Sınıf Laboratuvarı merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Okul Ağı projesidir”
Eleştirel düşünme, iletişim, dijital beceriler, öğrenmeyi öğrenme, kişisel ve sosyal sorumluluk geliştirme ve işbirliği kurma gibi pek çok bölümde ilerleme kaydetmek amacıyla altı farklı öğrenme alanından meydana gelen yeni ve esnek öğrenme alanlarının oluşturulmasını sağlamak adına eğitim öğretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Sınıf Öğretmeni Ahmet Canbolat, “Projemizin ismi Future Classroom Lab (FCL) yani Geleceğin Sınıf Laboratuvarı. Geleceğin Sınıf Laboratuvarı merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Okul Ağı projesidir. Ülkemizde 7 tane FCL sınıfı olup, biz de Isparta’da Türkiye’nin 8. FCL sınıfı olma yolunda adım attık. Sınıfımızda farklı 6 tane öğrenme alanı var. Aynı zamanda akıl oyunlarımız sayesinde çocuklar istedikleri zaman burayı atölye gibi kullanıyorlar. Her hafta veli desteği ile ütü yapımı, mutfak düzeni, dikiş dikme gibi etkinlikler gerçekleştiriyoruz” dedi.

Miniklerden Vali’ye yoğun ilgi
Böyle bir sınıfta öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran ve sınıfın oluşturulması sırasında tüm giderleri karşılayan hayırseverler Kezban Pala ve Mehmet Pala’ya teşekkür eden Vali Seymenoğlu, “Ziyaretten büyük bir mutluluk duydum, keyif aldım. Çocuklarımız 2. sınıf öğrencisi olmalarına rağmen kendilerine güvenlerini gayet yüksek gördüm. Sohbetimiz sırasında hepsi söz almak istediler, sorulan sorulara net cevaplar veriyorlar. Bu da aldıkları eğitimin çok iyi olduğunu gösteriyor. Bu sınıfın oluşturulmasında emeği geçen başta hayırseverlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan büyük bir fedakârlıklarla bu sınıfı oluşturan ve devamını sağlayan sınıf öğretmenimize teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz çocuklar çok keyifli, bu yaşta 1 saati aşkın süredir hiç sıkılmadan gürültü yapmadan bizlere eşlik ettiler. Buna bu sınıfın düzeninin ve oluşturduğu ortamın sebep olduğunu görüyoruz. Bu tür sınıfların diğer okullarımızda da çoğaltılabilmesi için elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Böyle sınıfların sayısını arttırdığımızda ülkemizin geleceği için daha başarılı işlere katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.
Sınıftaki incelemelerinin ardından aynı kampüste bulunan Yedişehitler Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kermesi de ziyaret eden Seymenoğlu, velilerle sohbet ederek bol kazançlar temennisinde bulundu.

ISPARTA

22 Aralık 2019 Pazar

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