Isparta 32 Spor orta sahasına bir takviye daha

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da dış transfer tüm hızıyla sürüyor. Pembeyeşilliler, Ankara Çubukspor’dan sol kanat Nurettin Çakır, orta saha İsa Taşdemir, İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşısıspor’dan sağ bek Güven Şen’den sonra Cizre Serhatspor’dan orta saha Recep Doğan’la da anlaştı.

TFF 2. Lig ve 3. Lig kariyeri olan oyuncu Recep Doğan, Çankırıspor, Beylerbeyispor, Karacabey Belediyespor, Adıyaman 1954, Nevşehir Belediyespor, Çubukspor ve Cizre Serhatspor formalarını giydi.

Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, bir kaleci ve bir sol bek arayışların sürdüğünü ve rekabetin başarıyı getireceğini söyledi.

ISPARTA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:49

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.