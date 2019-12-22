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Isparta Belediyesinden ailelere mahremiyet eğitimi

İHA

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ailelere yönelik verilen eğitimlerin beşincisi olan 'Mahremiyet Eğitimi' konulu seminer Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesinden ailelere mahremiyet eğitimi

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ailelere yönelik verilen eğitimlerin beşincisi olan ‘Mahremiyet Eğitimi’ konulu seminer Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz katılımcılara, 46 yaş mahremiyetine ilişkin bilgiler verdi. Deniz, çocuklardaki cinsel gelişim ve özellikleri hakkında ailelere detaylı bilgiler verirken, “Cinsel eğitime başlamak için belirli bir yaş bulunmamasına rağmen anne, babalar, ilk sorularla çocukları 34 yaşlarındayken karşılaşırlar” dedi.
Mahremiyet eğitiminin ailede başladığını aktaran Psikolog Havva Deniz, “Çocuklara cinsel eğitim nasıl verilmeli diyorsanız ilk olarak anne ve baba olarak tabularınızı ve aranızdaki iletişim sorununu aşın. Çocuklarınızın cinsellikle ilgili sorduğu sorulara doğal ve açıklayıcı cevap verin. Sakin olun ve utanmayın. Onlar sizin çocuklarınız” tavsiyelerinde bulundu.
Çocuklara mahremiyet bilinci kazandıracak yöntemler ve adımlarla ilgili bilgiler veren Deniz, çocuklara mahremiyet bilinci kazandıracak yöntemler hakkında da detaylı bilgiler aktardı.
Mahremiyet eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Psikolog Havva Deniz, “Çocuklarınız soru sorduklarında yaşlarına göre cevaplar verin. Ancak daha detaylı bilgi istediğinde ve sorularında ısrar ettiklerinde dürüst davranarak doğru bilgiyi verin. Okul öncesinde çocuklarınıza cinsel eğitim vererek yaşayabileceği travmalardan onu koruyun” uyarısında bulundu.
Çocuk cinselliği hakkında bilgi verirken mahremiyetin öneminden bahsedilmesi gerektiğini dile getiren Havva Deniz, “Çocuklara isimleri ile seslenmek onun için çok önemlidir. aşkım, bir tanem gibi kelimeler kullanmayınız” ifadesinde bulundu. Deniz son olarak, “Unutmayın, zamanında ve sağlıklı bilgi verilmeyen çocuklar, meraklarını gidermek için gizli ve tehlikeli yollara başvurabilirler. Onlara sağlıklı bir cinsel eğitim verdiğinizde yetişkinlik dönemindeki cinselliğini ve değişimini rahatlıkla kabullenebilecektir” şeklinde konuştu.

ISPARTA

22 Aralık 2019 Pazar

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