Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası Antalya’da yapıldı.

Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, 19 ilden 57 sporcu yarıştı. Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası sonunda Isparta hem takım halinde hem de ferdi olarak önemli başarılara imza attı. Final karşılaşmaları sonunda Isparta karması takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Isparta’nın Para Badminton’daki Milli Gururu Sedat Tümkaya, SL4 kategorisinde 8. kez üst üste Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Çiftlerde mücadele eden Milli Sporcular Sedat Tümkaya ile Muammer Çankaya, SL4, SL3 çiftler kategorisinde Türkiye ikincisi oldular.

ISPARTA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

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