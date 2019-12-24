Aralarında çocukları fuhşa teşvik etmekten aranan şahsın da bulunduğu 33 kişi yakalandı

Isparta’da aralarında dolandırıcılık ile çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların da bulunduğu aranan 33 kişi yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptıkları çalışmalarda, aralarında ‘dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M. B. ile ‘çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M. S.’nin de bulunduğu toplam 33 aranan şahsı yakaladı. Şahısların daha sonra adli makamlara teslim edildiği belirtildi.

ISPARTA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:50

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.