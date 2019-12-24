Liselilerden ‘Kadına Şiddete Hayır’ gösterisi

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Isparta Süleyman Demirel (SD) Fen Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencileri, Okul Müdürü Muhammet Yavuz önderliğinde ‘Kadına Şiddete Hayır’ adlı bir tiyatro gösterisi sundu.

Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen anlamlı gösteri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve katledilen tüm kadınlar için saygı duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öldürülen kadınların hikayeleriyle devam edilen gösteri, öğrencilerin göz dolduran oyunculuk performanslarıyla gerçekleştirdikleri tiyatro gösterisiyle son buldu.

'Kadına Şiddet’ konusuna parmak basan Tiyatro Kulübü Öğrencileri, öğretmenler ve izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

ISPARTA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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