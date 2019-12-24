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Isparta’da 2020 yılında bağımlılıkla mücadelede denetimler daha da artacak Vali Seymenoğlu: ...

İHA

Isparta’daki, 2019 yılı 4. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda bağımlılıklara mücadelenin vicdani bir sorumluluk olduğunu dile getiren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, “2020 yılında alandaki çalışmalarımızı daha da arttıracağız, polisiye tedbirleri göreceksiniz. Ama biz diyoruz ki; sadece alandaki polisiye tedbirlerle, adli tedbirlerle değil hep beraber vitesi daha da arttırarak biraz daha alanda kendimizi hissettirelim diye düşünüyoruz” dedi.
Isparta Valiliği’ndeki toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı. 2019 yılının son toplantısında son bir yılda bağımlılıklarla mücadele konusunda yapılanlar ve daha önceki toplantılarda alınan kararlar değerlendirildi.
Bağımlılıkla mücadelenin önemli basamaklarından olan eğitim faaliyetlerinin kamu kurumları ve STK’lar işbirliğiyle yoğun şekilde yürütüldüğünün vurgulandığı toplantı gündeminde Isparta Belediyesi ve Yeşilay Isparta Şube Başkanlığı’nca da birer sunum yapıldı.

Isparta YEDAM Faaliyetlerine Başladı
Yeşilay’ın 33 ilde 36 merkezle faaliyetlerini yürüttüğü Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Isparta’da da açılarak rehabilitasyon faaliyetlerine başladı. YEDAM; tütün, alkol, madde ve internet ile ilgili bağımlılık sorunları yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmalarının yanı sıra bu kişilerin aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesine yardım etmeyi amaçlıyor. Gülevler mahallesi 106. Cadde üzerindeki eski Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi’nde faaliyetlerine başlayan YEDAM’a şahsen başvurulacağı gibi tüm Türkiye’den ulaşılabilen 444 79 75 numaralı destek hattından ya da 0246 242 65 48 numaralı telefondan ulaşılabilmekte olduğu belirtildi.
Toplantıdaki konuşmasında eğitim ve denetim faaliyetlerinde bulunan kurumlara teşekkür ederek başlayan Vali Ömer Seymenoğlu 2020 yılında da bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Seymenoğlu: “Bağımlılıklarla mücadele vicdani bir sorumluluk”
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, “İlk günden beri söylediğim gibi bağımlılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de önemli bir sorun. Bu yüzden hepimizin büyük bir sorumluluğu var, bu hem hukuki hem de vicdani sorumluğumuz. Hepimiz anne babayız bu vicdani sorumluluk için hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Aksi takdirde maalesef önümüzdeki süreçte genç nesillerimiz ve ülkemiz bundan çok daha fazla olumsuz bir şekilde etkilenecektir. Madde bağımlılığını sadece uyuşturucu bağımlılığı olarak düşünmemiz gerekir, alkolizm var, sigara var, teknoloji var. Onun için bu kurulun ayrı bir önemi var. Şehri tek bir kişi yönetmiyor hep beraber şehri yönetiyoruz. Her kamu kurum ve kuruluşunun farklı yetkileri ve görevleri, sorumlulukları var. STK’ların keza aynı şekilde sorumlulukları var. Aksi takdirde bağımlılıkla mücadeleyi sadece polise, jandarmaya, adliyeye yüklersek bunda başarılı olamayız. Başarılı olmak için el birliğiyle takip edip üzerine düşmeliyiz” dedi.

“2020’de tüm denetimler sıkılaşacak”
2020 yılında alkollü içecek satan yerler, eğlence yerleri, açık tütün satışı yapan yerler ve apartlar konusunda çok sıkı denetimler yapılacağının altını çizen Vali Seymenoğlu, “2020 yılında alandaki çalışmalarımızı daha da arttıracağız, polisiye tedbirleri göreceksiniz. Ama biz diyoruz ki; sadece alandaki polisiye tedbirlerle, adli tedbirlerle değil hep beraber vitesi daha da arttırarak biraz daha alanda kendimizi hissettirelim diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Toplantıda ayrıca bağımlılıklarla mücadele konusunda alanda aktif rol alarak başarılı çalışmalara imza atan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Sosyoloğu Kamile Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehber Öğretmeni Vildan Çetin’e Vali Seymenoğlu tarafından Teşekkür Belgesi takdim edildi.
Toplantı, Vali Seymenoğlu’nun tüm katılımcılara söz vererek bağımlılıkla mücadele konusundaki talep ve önerilerini dinlemesiyle sona erdi.

ISPARTA

24 Aralık 2019 Salı

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