Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği'nde IYAŞ Selçuklu Orta Okulu, Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji’ni 30 yenerek il birincisi oldu.

Isparta Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi’nde oynanan maçta IYAŞ Selçuklu Orta Okulu, TED Koleji’ni 30 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

IYAŞ Selçuklu, Nazmi Toker’i 30, Nazmiye Demirel’i 32 ve Halıkent Orta Okulu’nu 30 yenerek grubunu lider tamamladı. İkinci grupta IYAŞ Selçuklu Orta Okulu, Bahçeşehir’i 30, Yalvaç’ı 30, Şehit Burhan Açıkkol’u 30 ve Fatih Orta Okulu’nu 32 mağlup ederek, yarı finale çıktı. Yarı finalde Nazmiye Demirel’i de ve finalde TED Koleji’ni 30 yenen kırmızıbeyazlılar, il şampiyonu oldu.

Müsabakalar sonunda Okul Müdürü Ramazan Tezcan, Beden Eğitimi Öğretmeni Ubeyde Deşik, Tuğçe Tığlı Yıldız ve öğrencilerini kutladı.

IYAŞ Selçuklu Orta Okulu Yıldız Kız Voleybol Takımını şampiyonluğa taşıyan kadroda ise, Safiye Irmak, Damla Dursun, Zeynep Bardakçı, Feyza Çetin, Rümeysa Sarıdoğan, Ahsen Yalçın, Yasemin Dursun

Simanur Öztürk, Zeynep Sude Gürdal ve Fazilet Rümeysa Daşdemir isimli sporcular yer aldı.

ISPARTA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:37

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