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Isparta Belediyesi otoparkları için abonmanlık müracaatları başladı

İHA

Isparta Belediyesi otoparkları için abonmanlık müracaatları başladı

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, şehirdeki kapalı otoparklar, abonelik durumları ile cadde ve sokaklarda yeni yıl itibariyle yürürlüğe girecek olan otopark uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Büyükçulcu, “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in verdiği talimatlar gereği mecliste gerekli çalışmaları yaptık. Teknik olarak da çalışmalarımızı tamamladık ve bugün itibariyle vatandaşlarımız ITKM ve Çelebiler Otoparklarında abonelik sisteminden yararlanabilirler. Başvuru formları kapalı otoparklarımızdaki gişelerimizden ve İşletme Müdürlüğümüze ait ofisimizden bizzat başvurup form doldurarak kapalı otoparklardan faydalanma imkânları başladı” dedi.
Abonman olmakla olmamak arasındaki avantajdan da bahseden Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, “Günlük otopark ile aylık otopark ücretleri arasında mecliste almış olduğumuz karar gereğince, başkanımızın verdiği söz doğrultusunda abonman olan vatandaşlarımız daha ekonomik anlamda faydalanacaklar. Aylık 140 lira ücret karşılığında bir ay boyunca hem ITKM hem de Çelebiler Otoparkını rahatlıkla kullanabilecekler” şeklinde konuştu.
Otoparklardaki abonmanlıkta mevcut araç park sayısının yüzde 30 oranında bir kontenjan uygulanacağını dile getiren Büyükçulcu, ocak ayı itibariyle cadde ve sokaklardaki otoparklarla ilgili de gelinen duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Büyükçulcu, “Yeni yıl itibariyle mecliste aldığımız karar doğrultusunda İl Trafik Komisyonu Kararı ile belirlenen caddelerimizde ücretli otopark sistemine geçiyoruz. Hem şehrin trafiğini rahatlatmak hem de bu sistemi faaliyete geçirebilmek adına ocak ayı başı itibariyle ücretli otopark uygulamamız belediyemizin İşletme Müdürlüğü bünyesinde başlayacak” ifadelerinde bulundu.
Gaziler, şehit yakınları ve engellilerin otoparklardan faydalanmasına dönük olarak da bilgiler aktaran Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, “Dünya Engelliler Gününde Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen, engellilerimiz tarafından gelen talebe olumlu cevap vererek, ücretli olan cadde ve sokaklarda iki saate kadar ücretsiz kullanma hakkıyla birlikte, sabah 08.00akşam 20.00 saatleri arasında kapalı otoparklarımızda ücretsiz kullanma imkanını tanımış bulunuyoruz. Bununla birlikte şehit yakını olan bir kişi ve gazilerimizden kapalı otoparklarımızı ücretsiz kullanma kararı alındı. Şehit yakınlarımızdan bir kişi ve gazilerimizde İşletme Müdürlüğümüze başvurarak kendilerine ait bir kart temin ederek, kapalı otoparklarımızı ücretsiz olarak kullanabilecekler. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ISPARTA

26 Aralık 2019 Perşembe

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