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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Betül öğretmen, kanserle mücadelesini videolarla paylaşıyor

DHA

ISPARTA'da 21 yıllık öğretmen Betül Aslanbaş (42), karaciğer kanserine yakalandı. Yaklaşık 8 aydır tedavi gören Aslanbaş, hastalığını ve tedavi sürecini anlattığı videoları sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Betül Aslanbaş, "Bu mücadelemi anlatmak, kanser hastalarına destek olmak için Youtube kanalı açarak kendimi ifade ediyorum" dedi.

ISPARTA'da 21 yıllık öğretmen Betül Aslanbaş (42), karaciğer kanserine yakalandı. Yaklaşık 8 aydır tedavi gören Aslanbaş, hastalığını ve tedavi sürecini anlattığı videoları sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Betül Aslanbaş, "Bu mücadelemi anlatmak, kanser hastalarına destek olmak için Youtube kanalı açarak kendimi ifade ediyorum" dedi.
Isparta'da Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni olan, evli ve 1 çocuk annesi Betül Aslanbaş, yaklaşık 8 ay önce geçmeyen mide ağrıları, güç ve kilo kaybı rahatsızlığıyla doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerinde Betül Aslanbaş'a karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle mesleğine ara vermek zorunda kalan Betül Aslanbaş, tedavi sürecini anlatmak ve kendisi gibi kanser hastalarına moral vermek amacıyla Youtube'de kanal kurup, hazırladığı videoları paylaşmaya başladı. Betül Aslanbaş'ı kanserle mücadelesinde öğrencileri de yalnız bırakmadı.
'YAVRUM BU BİR PİYANGO, PİYANGO SANA ÇIKMIŞ'
Kanser olduğunu öğrendiği an çok ağır duygular yaşadığını söyleyen Betül Aslanbaş, hastalığın başlangıç sürecini anlattı. Betül Aslanbaş, "Güç kaybım, geçmeyen mide ağrıları ve kilo kaybım vardı. Tecrübeli bir gastrolog hekime gittiğimizde ultrason ve MR istedi. Bu sonuçlarla kanser olduğum ortaya çıktı. Hatta bana, 'Yavrum bu bir piyango, piyango sana çıkmış. Kansersin' dediğinde o an çok ağır duygular yaşadım. Bir anda kanser olduğunu bilmek, bu duygu beni benden aldı. Öğrendiğimde eşim yanımdaydı. Ama isyan etmedim. Çünkü Allah'tan geldiğini biliyordum. Bir imtihan olduğunu düşünüyordum. Ve bunu yeneceğimi hissediyorum. Rabbim dedim senden geliyor bu hastalık, o zaman bunu kabul ediyorum. Seve seve ve ne gerekiyorsa bu yolda güçlü bir şekilde yürüyeceğim" dedi.
'MİLYONDA BİR GÖRÜNEN TÜR'
İstanbul'da özel bir hastanede tedaviye başlandığını belirten Betül Aslanbaş, "Önce kanserin nereden çıktığı, nasıl olduğuyla ilgili tetkikler ve MR çekildi. Bende çıkış yeri safra yollarıydı. Karaciğer ama özel bir adı var. Benimki intrahepatik kolanjio, milyonda bir görünen bir tür. Çok az görüldüğü için çok az çalışma yapılmış. Diğer kanser hastalarına göre tedavi şansım daha az. Ama ben pozitif düşünerek Allah inancıyla, savaşarak, doktorumun tavsiyelerinden çıkmayarak, kemoterapimi düzgün alarak, beslenmeme dikkat ederek bu hastalıkla savaşıyorum" diye konuştu.
MÜCADELESİNİ ANLATMAK İÇİN YOUTUBE KANALI AÇTI
Hastalığını öğrendikten sonra kanserle mücadelesini anlatmak amacıyla video paylaşım sitesinde bir kanal açtığını da anlatan Betül Aslanbaş, şöyle dedi:
"Kemoterapi alıyorum. 8 aylık bir süreç oldu. İlaçların bana nasıl etki ettiği önümüzdeki günlerde belli olacak. Dua ediyorum. Sabrediyorum. Bu süreci en iyi şekilde geçirmeye çalışıyorum. Youtube kanalı açtım. Bu mücadelemi anlatmak için. Kanser hastalarına destek olmak, hem de kendimi ifade etmek için. Kanser çok ağır bir hastalık. İnsanı yoran, yıpratan, maddi ve manevi zorlayan bir hastalık. Bu hastalıkla başa çıkmak kolay değil. Bu süreci birlikte götürmek istedim. Birçok anlamda vücuda destek alıyorum. Bu hastalıkta sac ayakları var. Kemoterapi, beslenme, uyku, sevgi, pozitiflik ve en önemlisi Allah inancı, bütün bu sac ayaklarını sağlarsanız şansınız çok yüksek."
EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ÖĞRENCİLERİ 
Hastalığı dolayısıyla 21 yıllık mesleğine ara vermek zorunda kalan Betül Aslanbaş, en büyük destekçilerinin ise öğrencileri olduğunu vurguladı. Aslanbaş, "Öğrencilerim kanser olduğumu öğrendikleri andan itibaren bana o kadar destek verdiler ki. Duydukları andan itibaren mesajlar, videolar atıyorlar. Binleri geçti diyebilirim. Benim için WhatsApp grubu kurmuşlar. Mezun olan öğrencilerime kadar ulaşarak dev bir grup oluşmuş. Devamlı bana sevgi mesajları geliyor. Kuzucuğum video atmış. İzliyorum. Toplanmışlar video çekmişler. Drone ile okul bahçesinde çok güzel bir video çekmişler. Bir sabah uyandım. Telefonumu açtım. Etiketlenmişim. Açtığımda o videoyu görünce nasıl sevindim, hüngür hüngür ağladım. Allah'ım dedim nasıl bir sevgi bu. Ben öğrencilerimi ve mesleğimi çok seven bir öğretmenim" diye konuştu.
KANSER HASTALARINA MESAJ
Kanserde en önemli ilacın sevgi olduğunu da vurgulayan Betül Aslanbaş, şöyle devam etti:
"Bunlar beni çok güçlü kılıyor. Ne kadar canım yansa da tekrar dimdik ayağa kalkıyorum. Benim gibi kansere yakalanan ve tedavi gören hastalar da hastalığı duyduklarında telaşa kapılmasın. Hastalık varsa rabbim devasını da vermiştir. O yüzden hastalıklarında rahat olsunlar. İyi bir doktor arayışına girsinler. İsyan etmesinler. Ve yeneceklerine inansınlar. Tedavilerini doğru olsunlar. Ve pozitif olsunlar. Hastalığı yeneceklerine inançları olsun. Hep birlikte kanseri yeneceğiz. Daha sağlıklı daha güçlü olacağız. Umutlarını ve ümitlerini asla yitirmesinler. Ben inanıyorum. Kendi adıma, sizler adına güçlüyüz bu olayı başarıp kanseri yeneceğiz."

ISPARTA

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:14
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