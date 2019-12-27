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Isparta’daki kadınlara ‘Muhasebe Finansman ve Kooperatifçilik Geliştirme Kursu’

İHA

Isparta’daki kadınlara ‘Muhasebe Finansman ve Kooperatifçilik Geliştirme Kursu’

Cumhurbaşkanlığı birinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ortaklığında 30 Ekim 2018 tarihinde imzalanan, 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü' kapsamında eğitim faaliyetleri sürüyor.
Isparta’da geçtiğimiz aylarda Gönen Güneykent Kasabası ile Atabey İslamköy Köylerinde düzenlenen Muhasebe Finansman ve Kooperatifçilik Geliştirme Kurslarının üçüncüsü, kalabalık bir kadın girişimci grubunun talebi üzerine Eğirdir ilçe merkezinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk ve Mühendis Murat Çankaya tarafından verildi. Kooperatifleşmenin amacı, ilkeleri ve değerleri, işleyişi, yönetim ve denetim kurullarının görev ve sorumlulukları, kooperatifin hukuki defterlerinin tutulması ve muhasebesi konularında 5 iş günü devam eden ve 23 kursiyerin katıldığı kurs sonunda sertifika töreni düzenlendi.
Belediye toplantı salonunda düzenlenen sertifika töreninde Isparta İl Tarım Orman Müdür Yardımcısı Uğur Turgut, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Selda Dirik, Eğirdir İlçe Tarım Orman Müdürü Süleyman Can, Eğirdir Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Şube Müdürü Ahmet İçalan, Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Şanal, kurs öğretmenleri ve kursiyerler katıldı.
Sertifika töreninde konuşan Isparta İl Tarım Orman Müdür Yardımcısı Uğur Turgut, "Bu yapılan bu eğitim boşa çıkmasın, bu belgeler duvara asılı kalacak bir belge olarak kalmasın. İyi günlerde kullanmanız temennisiyle başarılar diliyorum" dedi.
Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından verilen Genel Kooperatifçilik Eğitimi, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Eğitimi ve Kadın Kooperatifçilerin Eğitimi faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

ISPARTA

27 Aralık 2019 Cuma

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