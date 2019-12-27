Isparta'da hasta, kendi doktoru sandığı ortopedi uzmanını darbetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta'da hasta, kendi doktoru sandığı ortopedi uzmanını darbetti

DHA

ISPARTA Şehir Hastanesi'nde görevli ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Uslu, muayene için gelen ve kendisini başka bir doktor ile karıştıran Ş.K. tarafından darbedildi. Ş.K. gözaltına alınırken, Uslu saldırgandan şikayetçi oldu.

ISPARTA Şehir Hastanesi'nde görevli ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Uslu, muayene için gelen ve kendisini başka bir doktor ile karıştıran Ş.K. tarafından darbedildi. Ş.K. gözaltına alınırken, Uslu saldırgandan şikayetçi oldu.
Olay, saat 15.00 sıralarında hastane poliklinik bölümünde meydana geldi. İddiaya göre başka bir doktora muayene olan Ş.K., hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra yeniden geldi. Kendisini muayene eden doktoru arayan Ş.K, bu sırada ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Uslu ile karşılaştı. Ş.K., Uslu'yu kendisini muayene eden doktor zannetti ve ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.K., Uslu'ya saldırdı. Darbedilen Uslu, 'Beyaz kod' çağrısında bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen güvenlik görevlileri Uslu'yu kurtarırken, polise de durumu bildirdi. Gelen polis ekipleri Ş.K.'yı gözaltına alırken, Doç. Dr. Uslu tedavisinin ardından darp raporu aldı.
'SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ'
Hastane Başhekimi F. Ruşen Keskin, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Ortopedi uzmanlarından Doç. Dr. Mustafa Uslu, bugün poliklinik yaptığı esnada hastanemizin başka bir polikliniğinde tetkikleri devam eden erkek hastanın saldırısına uğradı. Fiziksel şiddete maruz kaldı. Doç. Dr. Mustafa Uslu'ya yapılan saldırı, sağlık camiası olarak bizleri çok üzmüştür. Doktoruna karşı sevgisiz, saygısız, daha da ötesi şiddet içeren bu yaklaşımlar aslında insan olmanın, vatandaş olmanın gereklerinden uzaklaşmadır. Amacı her koşulda sağlık hizmeti sunmak olan sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Toplumun her noktasında şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum. Olayın sonuna  kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim" dedi.
Doç. Dr. Mustafa Uslu ise Ş.K.'den şikayetçi olduğunu söyledi.

ISPARTA

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’daki kadınlara ‘Muhasebe Finansman ve Kooperatifçilik Geliştirme Kursu’
YEREL HABERLER Isparta’daki kadınlara ‘Muhasebe Finansman ve ...
Asistleriyle ve golleriyle takımını sırtlıyor
YEREL HABERLER Asistleriyle ve golleriyle takımını sırtlıyor
Betül öğretmen, kanserle mücadelesini videolarla paylaşıyor
YEREL HABERLER Betül öğretmen, kanserle mücadelesini videolarla ...
Atabey’deki muhtarlar toplantısında tarım yapılan topraklara sahip çıkılması vurgusu
YEREL HABERLER Atabey’deki muhtarlar toplantısında tarım yapılan ...
Isparta Belediyesi otoparkları için abonmanlık müracaatları başladı
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi otoparkları için abonmanlık ...
"Evlerde bekleyen elektronik atıklar üç bin şehir hatları vapurunun ağırlığına denk" Elektronik atıklar evsel ve endüstriyel atıklar içinde en hızlı büyüyen atık grubu
YEREL HABERLER "Evlerde bekleyen elektronik atıklar üç bin şehir ...
Isparta'da filede şampiyon IYAŞ Selçuklu Orta Okulu
YEREL HABERLER Isparta'da filede şampiyon IYAŞ Selçuklu Orta Okulu
Göller Ekspresi, ilk 2 ayda 7 bin 342 yolcuya hizmet verdi Göller Ekspresi seferlerinde Isparta - İzmir yoğunluğu
YEREL HABERLER Göller Ekspresi, ilk 2 ayda 7 bin 342 yolcuya hizmet ...
Teknik Direktör Şengün: "Isparta 32 Spor’un hedefi her zaman şampiyonluktur"
YEREL HABERLER Teknik Direktör Şengün: "Isparta 32 Spor’un hedefi ...
Isparta Mekke Eğitim Vakfı’nda 3. eğitim binası temeli atıldı
YEREL HABERLER Isparta Mekke Eğitim Vakfı’nda 3. eğitim binası ...
Gevrek: "Isparta'da KYK'da yüzde 90 doluluk oranına ulaştık"
YEREL HABERLER Gevrek: "Isparta'da KYK'da yüzde 90 doluluk oranına ...
Isparta 32 Spor’a kaleci transferi Atakum'un genç file bekçisi Isparta 32 Spor’da
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor’a kaleci transferi Atakum'un genç ...
Davraz’da sevindiren kar yağışı Yılbaşı öncesinde yoğun kar bekleniyor
YEREL HABERLER Davraz’da sevindiren kar yağışı Yılbaşı öncesinde ...
Üniversitelilerden belediye desteğiyle ‘Patilerimiz Üşümesin’ projesi Yuvalarını boyadılar, biberonla beslediler
YEREL HABERLER Üniversitelilerden belediye desteğiyle ‘Patilerimiz ...
Isparta’da bulunan yaralı sığır balıkçıl DKMP ekiplerince korumaya alındı
YEREL HABERLER Isparta’da bulunan yaralı sığır balıkçıl DKMP ...
Pisidia'daki tarihi tiyatro ziyarete açılacak
YEREL HABERLER Pisidia'daki tarihi tiyatro ziyarete açılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X