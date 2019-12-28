Davraz’daki 2 pistte kayak sezonu açıldı Davraz Kayak Merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Isparta Davraz Kayak Merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Merkezde, geçtiğimiz yıla oranla beklenen zamanda yağmayan kar, kayak severleri üzerken, son yağışlarla birlikte mevcut 2 pistte bugün itibariyle kayağa başlanıldığı öğrenildi.

Toros Dağları’nın zirvesinde, 2635 metre rakımlı Isparta Davraz Kayak Merkezinde bu sezon kar yağışında geçtiğimiz yıllara göre halen gecikme yaşandı. ‘Akdeniz’in İncisi’ olarak nitelendirilen Davraz’da bu yıl yeni tesisler kurulmasına rağmen, beklenen yağış zamanında gelmeyince, kayak sezonu açılışında gecikme yaşandı.

Merkezde 3 etap üzerinden değerlendirilen bölgelerden 2344 metre rakımda Oğlak Geçidi bölgesinde kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye, TBar mevkilerinde ise 28 santimetre civarına ulaştı. Alt bölümdeki tesis alanında ise kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetre dolayında olduğu belirtildi.

Merkezde, bugün mevcut 2 pistte kayak yapılmaya başlandığı öğrenildi.

Geçen yıl aynı tarihlerde ikinci etapta 20, üçüncü etapta 40 santimetre dolayında olan yağışlar, bu yıl üçüncü etapta (Oğlak Geçidi) 30, ikinci etapta (TBar) 28 santimetre kalınlığında ölçüldü.

ISPARTA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:38

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