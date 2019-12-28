Isparta 32 Spor ikinci devreye bileniyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ikinci yarıya bileniyor. dikti.

İlk devreyi lider Kestelspor’un 2 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan pembeyeşilliler, 2. yarı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kendi tesislerinde Pazartesi gününden bu yana günde çift idman yaparak çalışan Isparta 32 Spor’da dün hafif koşuyla başlayan çalışma, kültürfizik hareketleriyle devam etti.

Daha sonra çift kale maçla devam eden çalışmayı 2. Başkan Galip Küçükyaman ve yöneticiler de izledi.

Çift kale maçta yeni transferlerin de gelmesiyle takımdaki rekabet ortamı da arttı.

Çift kale maç nefesleri keserken, futbolcular teknik heyetin gözüne girebilmek için yoğun çaba sarf ettikleri gözlendi.

Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, ilk etap kampın Pazartesi günü sona ereceğini ve yılbaşı izninin ardından 2. etap çalışmalarının Antalya’da devam edeceğini bildirdi.

Şengün, 2. etap kampında bol bol özel maç yapacaklarını dile getirdi.

Öte yandan Isparta 32 Spor, dış transferde orta sahaya bir takviye daha yaparak, 2. Lig ve Bölgesel Amatör Lig deneyimi olan 8 numara konumundaki isimle prensipte anlaşıldı.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki hafta içinde yönetim tarafından yapılacağı belirtildi.

ISPARTA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:38

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