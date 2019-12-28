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Anne ve babasına kızıp, dövüp sokağa attıklarını söylemiş (2)- Yeniden

DHA

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, anne babasının kendisini dövüp, sokağa attığını öne süren Polat Ç.'nin (12), ahırda çalıştırılmasına kızdığı için yalan söylediği ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan anne-baba serbest bırakılırken, küçük çocuğun kolundaki kırığın ise inek tepmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, anne babasının kendisini dövüp, sokağa attığını öne süren Polat Ç.'nin (12), ahırda çalıştırılmasına kızdığı için yalan söylediği ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan anne-baba serbest bırakılırken, küçük çocuğun kolundaki kırığın ise inek tepmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.
Yalvaç'a bağlı Hüyüklü beldesinde dün akşam yaşanan olayda, Polat Ç., teyzesinin yanına gidip, jandarmayı aradı. Anne-babasının kendisini dövdüğünü ardından da sokağa attığını iddia etti. Hastaneye götürülen çocuğun sol kolunda kırık olduğu belirlendi. Jandarma anne-babayı gözaltına alıp, karakola götürdü.
UZMANLAR AİLEYLE GÖRÜŞTÜ
Polat Ç., daha sonra ise jandarmaya, evlerinin ahırında bulunan ineğin koluna teptiğini bu nedenle kırık oluştuğunu söyledi. Çocuk, anne-babasına kendisini ahırda çalıştırdıkları için kızdığını bu nedenle de yalan söylediğini ifade etti.  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Yalvaç Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü uzmanları, çocuk ve anne-babayla ayrı ayrı görüştü. Polat Ç. aynı yönde anlatımlarda bulununca, anne-baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
'BENİM ÇOCUK DÖVECEK HALİM Mİ VAR'
Tepkiler nedeniyle çocuklarını da alıp başka bir beldedeki yakınlarının yanına giden baba Mutlu Ç., DHA  muhabirine, "Üç ay önce kırılan sol bacağımdan ameliyat oldum. Halen çalışamaz durumdayım. Ortaokul öğrencisi oğlumda karaciğer yetmezliği var. Bu nedenle 95 kiloya kadar ulaştı. Doktorlar, sürekli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Ben de evdeki günlük işlerde çalıştırıyorum. Ben çocuklarım dünyaya geldiğinde dünyanın en mutlu insanıydım. Kim evladına kötü muamele eder? Bacağımdan dolayı çalışamıyorum, en büyük çocuğum olan Polat'a annesine yardım etmesi konusunda ısrar ediyorum. Hem ev işlerine yardımcı oluyor hem de sağlığı için hareket etmiş oluyor. Benim çocuk dövecek halim mi var? Asla bir dövme olayı yok" dedi.
'BİR SÜRÜ HAKARETE UĞRADIM'
Yaz döneminde baldızıyla aralarında husumet başladığını da aktaran Mutlu Ç., "O günden bu yana kafayı bize taktı. Çocuğun aklına girdi; 'Seni alırlar sosyal hizmetlerde güzelce yetiştirir, okutur sonra memurluğa atanırsın' diyormuş. Çocuğu brandanın altına saklamış, jandarma geldiğinde çıkarmış. Hastaneye gittiklerinde pansuman yapan sağlık görevlisi fotoğrafını çekip, sosyal medyada yayınlamış. Bir sürü hakarete uğradım. Pazartesi günü bu konuyla ilgili hukuki hakkımı arayacağım. Ben çocuğumu dövmedim de kovmadım da" diye konuştu.
'İNTİKAM İÇİN YAPTIM'
Okul öncesi ve sonrasında, annesine yardım için 30 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra girdiğini anlatan Polat Ç. de şöyle konuştu:
"İnek beni tepti. Babam, annem beni ahırda çalıştırdıkları için kızıyordum. Babamla annemden intikam almak için teyzemin yanına gidip, jandarmayı aradım. Beni ahırda çalıştırmayacaklarına söz versinler şikayetimi geri çekeceğim."

ISPARTA

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:15
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