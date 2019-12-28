Isparta'da doktoru darp eden şahıs serbest kaldı

Isparta Şehir Hastanesi’nde başka poliklinikte tetkikleri devam ederken Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Uslu'ya saldırdıktan sonra gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, dün Isparta Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ortopedi ve Travmatoloji Servisinde görevli Op. Dr. Yetkin Doğan, Ş.K. isimli hastadan röntgen çektirmesini istedi. Bunun üzerine doktorla tartışmaya başlayan Ş.K., güvenlik görevlilerince hastaneden dışarıya çıkarıldı. Olaydan kısa süre sonra tekrar hastaneye gelen Ş.K., bu kez hiç ilgisi olmayan başka bir poliklinikte görevli Doç. Dr. Mustafa Uslu ile tartışarak doktoru darp etti.

Doç. Dr. Uslu tedavisinin ardından darp raporu alarak, şahıstan şikayetçi oldu. Hastane çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen polis, şüpheli konumundaki Ş.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ş.K., bugün sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındıktan sonra 'kasten yaralama' suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Ş.K.'nin serbest kaldığı öğrenildi.

ISPARTA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:53

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.