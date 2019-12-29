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Isparta U14 Futbol Ligi'nde şampiyon IYAŞ Gençlikspor oldu. Şampiyonluk kupası Isparta Futbol Saha Komiserleri Başkan Vekili Saygın Uslu ve Futbol İl Temsilcisi Ali Özgün tarafından verildi. Minikler için kupa ve madalya töreni düzenlenirken, IYAŞ Gençlikspor ekibinin 1. Etap müsabakalarında oldukça iddialı olduğu belirtildi.

Öte yandan IYAŞ Gençlikspor, U14 Grup Müsabakalarında mücadele edecek.

ISPARTA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:15

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