Kadir Boylu Ortaokullu Dartçılardan çifte şampiyonluk

Isparta'da düzenlenen Okullararası Dart Yıldız Kız ve Erkekler İl Birinciliği sona erdi. 2327 Aralık 2019 tarihleri arasında Işık Kent Spor Salonunda yapılan Dart il birinciliğine 15 kız ve 16 Erkek takım olmak üzere 31 takım katıldı. Hem erkek hem de kızlarda hiç mağlup olmadan birinci olan Kadir Boylu Orta Okulu öğrencileri, 2 kategoride çifte başarıya imza attılar.

Beden Eğitimi Öğretmeni Huriye Yıldırım Çiçek ve öğrencileri, katılma hakkı elde ettikleri gruplar müsabakalarında da hayli iddialı olduklarını vurguladı.

ISPARTA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:38

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