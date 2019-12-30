Davraz'da heyecan başladı

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Kar kalınlığının yer yer 25 ile 30 santimetreye ulaştığı beyaz güzellik için kayakseverler Davraz’a akın ediyor.

Torosların en yüksek zirvelerinden birisinde kurulu olan Davraz Kayak Merkezi, kayak, snowboard, tur kayağı, dağcılık gibi alanlarla uğraşanlar için eşine az rastlanan nitelikte imkanlar sunuyor.

Davraz Kayak Merkezi, geçtiğimiz hafta sonunda yoğun ilgi görürken, 2344 rakımlı Oğlak geçidinde kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Profesyonel Turist Rehberi ve Kayak Antrenörü Kubilay Oktay Başyiğit, kayak sezonun açıldığını belirterek, “Hafta sonunda yerli turistler Davraz’a akın etti. Bugün ise yağış devam ediyor. Hafif fırtına, tipi ve rüzgar var. Yerli turistler var şu anda. Yabancı turistleri bekliyoruz. Yılbaşında yoğunluk olacak, şu anda otellerin doluluk oranı yüzde 50’ye ulaşıyor. Yılbaşında bu daha da artar. Salı günü de Kayak İl Yarışmalarını burada yapacağız” dedi.

ISPARTA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.