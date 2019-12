Türkiye’nin yeni yıla girdiği dakikalarda, Isparta’da yılın ilk bebeği özel bir hastanede dünyaya geldi. Bebeğin doktor babası heyecandan, çocuğuna koyduğu ismi unuttu.

Isparta’da özel bir hastanede Merve Dr.İzzet Demirbaş çifti, yeni yıla 3.çocuklarıyla ‘Merhaba’ dedi. Kentte, özel bir hastanede doğumu gerçekleştirilen ve saat 00.01’de dünyaya gelen Isparta’daki yılın ilk bebeğine ‘Adnan Yiğit’ adı verildi. Yılın ilk bebeğini görüntülemek için hastanede bulunan gazetecilerin sorusu üzerine açıklamalarda bulunan bebeğin babası ve hastanenin başhekim yardımcısı Dr.İzzet Demirbaş, heyecandan dünyaya gelen 3.çocuğunun ismini unuttu.



“2020 yılı hayırlar getirsin”

Hastanede doğumu gerçekleştiren Prof.Dr. Hakan Kaya, “2020 yılının ilk dakikalarında güzel bir doğuma eşlik ettik. Yeni doğan bebeğimize, hekim arkadaşımız Dr.İzzet Bey ve ailesine, bebekle birlikte uzun, mutlu ve güzel yıllar diliyorum. Hastanemiz personeline, bütün inanan insanlara 2020 yılı hayırlar getirsin. Acılar, sıkıntılar, savaşlar ve emperyalizm yerine, geçmişte olduğu gibi özgürlük, barış, mutlu, huzurlu, paylaşan ve yeşillenen bir dünyaya inşallah hep birlikte yürüyelim” dedi.



“Yılın ilk bebeği 00.01’de 3 bin 330 gram olarak dünyaya geldi”

Isparta’da yeni yılın ilk bebeğinin saat 00.01’de dünyaya geldiğini dile getiren Prof.Dr. Kaya, “Yılın ilk bebeği saat 00.01’de, erkek bebek olarak, 3 bin 330 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğimiz ve annemiz sağlıklı, herhangi bir problemimiz olmadı, ameliyatımız da güzel geçti inşallah” diye konuştu.



“Her gün mesaisini yapmaya hekim olarak geldiği hastanede, hasta yakını olarak bulunmak ayrı bir heyecanmış”

Her insanın çocuk sahibi olması gariptir, mutluluk vericidir ama her gün mesaisini yapmaya hekim olarak geldiği hastanede, hasta yakını olarak bulunmak ayrı bir heyecanmış. Çok ciddi heyecanlandım. Benim üçüncü çocuğum ama ilk ikisinde bu kadar heyecanlanmamıştım. Muhtemelen kendisi bizlere bir hediyeydi ve yeni yılın ilk dakikalarında bizlere teşrif etmesi bizi çok mutlu etti ve onurlandırdı. Tüm hastane personelimize ve Hakan Hocamıza teşekkür ederiz. Acil bir vakaydı, yerinde tam zamanında, acil bir şekilde, yerinde müdahale edildi. Çok şükür sağlıklı bir bebeğimiz oldu, eşimin durumu da gayet iyi, odaya çıktı. Ben de onların yanına giderek, bu mutluluğu beraber paylaşmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.



“Heyecandan üçüncü çocuğumun adını unuttum”

Gazetecilerin, bebeğin isminin ne olduğunu sorması üzerine heyecandan adını söyleyemeyen baba Dr. Demirbaş adını unutunca, “Anlatmaya çalıştığım heyecan işte buydu. İkinci çocuğumun adı Remzi Mert’ti, bu çocuğumuzun adını da Adnan koyduk ama ikinci ismi unuttum. İkincisi Mert, üçüncü de Adnan Yiğit oldu. Sufleyi de aldık arka planda. Anlatmaya gerek yok, heyecanımı görüyorsunuz, bir an önce çocuğuma kavuşmayı istiyorum” ifadelerini kullandı.

