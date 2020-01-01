Isparta'da Kayakçılar kıyasıya yarıştı Davraz’daki kayak şölenine dereceye giren sporcular

Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde yapılan Kulüplerası Kayak Yarışmaları'nda dereceye giren sporcular final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Davraz’daki kayak yarışmalarına snowboard ve diğer kategorilerde toplam 148 sporcu katıldı.

Harmanören Kayak Spor Kulübü, Isparta Bölge Spor Kulübü, Isparta Davraz Çobanisa İhtisas Spor Kulübü, Davraz Kayak Spor Kulübü, Kayak Eğiticileri Spor Kulübü, ETUDOSD Spor Kulübü, Doğa Sporları Kulübü’nden 123 kayakçı ve 25 snowboardçu yarıştı.

Yarışmalarda derece elde ederek finale katılma hakkı kazanan sporcular da belli oldu. Yarışmada derece alan sporcular ise şöyle ;



20192020 Snowboard İl Birinciliği:

U11 Erkekler: 1.Hacı Mehmet Ocaktan (Doğa Sporları Kulübü), 2. Mustafa Arif Uysal (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 3.Muhammedi Ali Uysal (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü)

U13 Erkekler:1.Mehmet Emin Perçemkaya (Doğa Sporları Kulübü), 2.Sait Ömer Kurt (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 3.Hamit Alp Ergül (Doğa Sporları Kulübü)

U13 Kızlar:1.Mervenur Yavuz (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 2.Emine Azra Toptaş (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü),

U15 Erkekler:1.Doğukan Özan (Doğa Sporları Kulübü), 2.Enes Perçemkaya (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 3.Ahmet Efe Meydan (Doğa Sporları Kulübü)

15(+) Erkekler:1.Caner Çakmak (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 2.Cenker Çakmak (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 3. Semih Polak (Doğa Sporları Kulübü)

U18 Erkekler:1.Ahmet Uçgun (ETUDOSD Spor Kulübü), 2.Bayram Yavuz (Davraz Kayak Spor Kulübü), 3.Hakkı Öcal (Bölgespor Kulübü)

Büyük Kadınlar:1.Meryem Nur Özdemir (Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü), 2.Hatice Kübin Gürsel (Isparta Davraz Kayak Spor Kulübü), 3.İlayda Mızrak (Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü)

Büyük Erkekler:1.Negivan Sevinç (Isparta Davraz Kayak Spor Kulübü), 2.Murat Akpınar (Isparta Davraz Kayak Spor Kulubü), 3.Abdullah Gezer (Isparta Kayak Eğiticileri ve Kayak Okulu Spor Kulübü)



20192020 Kayak İl Birinciliği:

U10 Kızlar:1.Şehriban Gül Kuyucu (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 2.Hümeyra Çetin (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 3.Asya Üsteller (Doğa Sporları Kulübü)

U10 Erkekler: 1.Şenol Demirtaş (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 2.Affan Mehmet Ural (Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü), 3.Mehmet Efe Demirgübüz (Bölgespor Kulübü)

U12 Kızlar: 1.Zehra Davraz (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 2.Ecrin Uğuz (Isparta Kayak Eğiticileri ve Kayak Okulu Spor Kulübü), 3.Bengisu Yağmur (Bölgespor Kulübü)

U12 Erkekler: 1.Arda Erdal (Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü), 2.Efe Yılmaz (Harmarören Köyü Spor Kulübü), 3.Emirhan Uçgun (ETUDOSD Spor Kulübü)

U14 Kızlar: 1.Şükriye Büyükçaylı (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 2.Sıla Dinçtürk (ETUDOSD Spor Kulübü), 3.Selmin Erdal (Bölgespor Kulübü)

U14 Erkekler: 1.İbrahim Büyükçaylı (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 2.Ahmet Mercan (Bölgespor Kulübü), 3.Samican Akkaş (Bölgespor Kulübü)

U16 Kızlar: 1.Azra Uğur (Isparta Davraz Kayak Kulübü), 2.Rana Gözde Aydın (Isparta Kayak Eğiticileri ve Kayak Spor Kulübü), 3.Havvanur Kuyucu (Harmaören Köyü Spor Kulübü)

U16 Erkekler: 1.İlke Dikmen (Bölgespor Kulübü), 2.Utku Berke Topuz (Isparta Kayak Eğiticileri ve Kayak Okulu Spor Kulübü), 3.Tuna Aybacı (ETUDOSD Spor Kulübü)

U18 Kızlar: 1.Ayli Mercan (Bölgespor Kulübü), 2.Nuray Kurşuncu (Isparta Kayak Eğiticileri ve Kayak Okulu Spor Kulübü), 3.Nurdan Balcı (Harmaören Köyü Spor Kulübü)



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