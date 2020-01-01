Isparta'da Kayakçılar kıyasıya yarıştı Davraz’daki kayak şölenine dereceye giren sporcular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta'da Kayakçılar kıyasıya yarıştı Davraz’daki kayak şölenine dereceye giren sporcular

İHA

Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde yapılan Kulüplerası Kayak Yarışmaları'nda dereceye giren sporcular final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Davraz’daki kayak yarışmalarına snowboard ve diğer kategorilerde toplam 148 sporcu katıldı.
Harmanören Kayak Spor Kulübü, Isparta Bölge Spor Kulübü, Isparta Davraz Çobanisa İhtisas Spor Kulübü, Davraz Kayak Spor Kulübü, Kayak Eğiticileri Spor Kulübü, ETUDOSD Spor Kulübü, Doğa Sporları Kulübü’nden 123 kayakçı ve 25 snowboardçu yarıştı.
Yarışmalarda derece elde ederek finale katılma hakkı kazanan sporcular da belli oldu. Yarışmada derece alan sporcular ise şöyle ;

20192020 Snowboard İl Birinciliği:
U11 Erkekler: 1.Hacı Mehmet Ocaktan (Doğa Sporları Kulübü), 2. Mustafa Arif Uysal (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 3.Muhammedi Ali Uysal (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü)
U13 Erkekler:1.Mehmet Emin Perçemkaya (Doğa Sporları Kulübü), 2.Sait Ömer Kurt (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 3.Hamit Alp Ergül (Doğa Sporları Kulübü)
U13 Kızlar:1.Mervenur Yavuz (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 2.Emine Azra Toptaş (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü),
U15 Erkekler:1.Doğukan Özan (Doğa Sporları Kulübü), 2.Enes Perçemkaya (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 3.Ahmet Efe Meydan (Doğa Sporları Kulübü)
15(+) Erkekler:1.Caner Çakmak (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 2.Cenker Çakmak (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 3. Semih Polak (Doğa Sporları Kulübü)
U18 Erkekler:1.Ahmet Uçgun (ETUDOSD Spor Kulübü), 2.Bayram Yavuz (Davraz Kayak Spor Kulübü), 3.Hakkı Öcal (Bölgespor Kulübü)
Büyük Kadınlar:1.Meryem Nur Özdemir (Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü), 2.Hatice Kübin Gürsel (Isparta Davraz Kayak Spor Kulübü), 3.İlayda Mızrak (Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü)
Büyük Erkekler:1.Negivan Sevinç (Isparta Davraz Kayak Spor Kulübü), 2.Murat Akpınar (Isparta Davraz Kayak Spor Kulubü), 3.Abdullah Gezer (Isparta Kayak Eğiticileri ve Kayak Okulu Spor Kulübü)

20192020 Kayak İl Birinciliği:
U10 Kızlar:1.Şehriban Gül Kuyucu (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 2.Hümeyra Çetin (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 3.Asya Üsteller (Doğa Sporları Kulübü)
U10 Erkekler: 1.Şenol Demirtaş (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 2.Affan Mehmet Ural (Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü), 3.Mehmet Efe Demirgübüz (Bölgespor Kulübü)
U12 Kızlar: 1.Zehra Davraz (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 2.Ecrin Uğuz (Isparta Kayak Eğiticileri ve Kayak Okulu Spor Kulübü), 3.Bengisu Yağmur (Bölgespor Kulübü)
U12 Erkekler: 1.Arda Erdal (Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü), 2.Efe Yılmaz (Harmarören Köyü Spor Kulübü), 3.Emirhan Uçgun (ETUDOSD Spor Kulübü)
U14 Kızlar: 1.Şükriye Büyükçaylı (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 2.Sıla Dinçtürk (ETUDOSD Spor Kulübü), 3.Selmin Erdal (Bölgespor Kulübü)
U14 Erkekler: 1.İbrahim Büyükçaylı (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 2.Ahmet Mercan (Bölgespor Kulübü), 3.Samican Akkaş (Bölgespor Kulübü)
U16 Kızlar: 1.Azra Uğur (Isparta Davraz Kayak Kulübü), 2.Rana Gözde Aydın (Isparta Kayak Eğiticileri ve Kayak Spor Kulübü), 3.Havvanur Kuyucu (Harmaören Köyü Spor Kulübü)
U16 Erkekler: 1.İlke Dikmen (Bölgespor Kulübü), 2.Utku Berke Topuz (Isparta Kayak Eğiticileri ve Kayak Okulu Spor Kulübü), 3.Tuna Aybacı (ETUDOSD Spor Kulübü)
U18 Kızlar: 1.Ayli Mercan (Bölgespor Kulübü), 2.Nuray Kurşuncu (Isparta Kayak Eğiticileri ve Kayak Okulu Spor Kulübü), 3.Nurdan Balcı (Harmaören Köyü Spor Kulübü)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşi hastanede yatan yabancı uyruklu adamın şüpheli ölümü Doğum yapan eşi hastanede yatan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Eşi hastanede yatan yabancı uyruklu adamın şüpheli ...
Yılın ilk bebeğinin doktor babası heyecandan koyduğu ismi unuttu Isparta’da yılın ilk bebeği 00.01’de dünyaya geldi
YEREL HABERLER Yılın ilk bebeğinin doktor babası heyecandan koyduğu ...
Gazi’nin sultanları dartta da birinci oldu
YEREL HABERLER Gazi’nin sultanları dartta da birinci oldu
Isparta Davraz’da Kulüpler Arası Kayak Yarışmaları yapıldı
YEREL HABERLER Isparta Davraz’da Kulüpler Arası Kayak Yarışmaları ...
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den yeni yıl ...
Isparta'dan çaldıkları jeneratörü 3 yıl sonra Afyonkarahisar'daki besihanede kullanırken yakalandılar Isparta Jandarma, 2016 yılında Keçiborlu’dan çalınan jeneratörü Dinar’da ele geçirdi
YEREL HABERLER Isparta'dan çaldıkları jeneratörü 3 yıl sonra ...
Köyde, sahte ve kaçak içki üretimine 37 bin 275 lira ceza Isparta’da yılbaşında piyasaya sürülmek istenen sahte içki üretimine operasyon
YEREL HABERLER Köyde, sahte ve kaçak içki üretimine 37 bin 275 lira ...
Isparta 32 Spor'un ilk etap kampı sona erdi Şengün: "2. Yarı daha çok desteğe ihtiyacımız var"
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor'un ilk etap kampı sona erdi Şengün: ...
Aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu 37 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu 37 kişi ...
Gönen Süleyman Demirel Orta Okullu Kızlar, gruplarda Isparta'yı temsil edecek
YEREL HABERLER Gönen Süleyman Demirel Orta Okullu Kızlar, gruplarda ...
Filede Deregümü Orta Okulu şampiyon Eski Milli Halterci’nin öğrencileri voleybolda şampiyon oldu
YEREL HABERLER Filede Deregümü Orta Okulu şampiyon Eski Milli ...
Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara ...
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Binanın kapıları kapatıldı ama kırık camlar ve kolay girilecek yerlerle ilgili önlemler alınmadı
YEREL HABERLER Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski ...
Isparta’da yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER Isparta’da yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hastaneye ...
Isparta’da yolcu midibüsü devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da yolcu midibüsü devrildi: 15 yaralı
Isparta’da midibüs devrildi: 12 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da midibüs devrildi: 12 yaralı
Isparta'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı
YEREL HABERLER Isparta'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı
Isparta’da midibüs devrildi, çok sayıda yolcu yaralandı
YEREL HABERLER Isparta’da midibüs devrildi, çok sayıda yolcu ...
Otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı: 2 yaralı
Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele ...
Davraz'da heyecan başladı
YEREL HABERLER Davraz'da heyecan başladı
Isparta’da karla mücadele çalışmaları sürüyor Isparta İl Özel İdaresi ekipleri 5 ilçede karla mücadele çalışması yürütüyor
YEREL HABERLER Isparta’da karla mücadele çalışmaları sürüyor Isparta ...
Isparta’da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 ilçeyi bağlayan yol kapandı Isparta Yenişarbademli’de kar yağışı nedeniyle Şarkikaraağaç Yolu kapandı Yenişarbademli’de kar yağışı 15 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Isparta’da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 ilçeyi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X