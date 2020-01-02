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Isparta 32 Spor’un Antalya kampı başladı Pembe-yeşilliler, Antalya kampında 3 özel maç oynayacak

İHA

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta Isparta'yı temsil eden ve grupta ilk yarıyı 27 puanla 3. sırada tamamlayan Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Hasan Şengün tarafından futbolculara verilen yılbaşı izni sona erdi.

Isparta 32 Spor’un Antalya kampı başladı Pembe-yeşilliler, Antalya kampında 3 özel maç oynayacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta Isparta’yı temsil eden ve grupta ilk yarıyı 27 puanla 3. sırada tamamlayan Isparta 32 Spor’da Teknik Direktör Hasan Şengün tarafından futbolculara verilen yılbaşı izni sona erdi.
Geçtiğimiz günlerdeki 1 haftalık Isparta kampının ardından 10 gün de teknik taktik ve özel maç programını Antalya’da gerçekleştiren pembe yeşilliler, Manavgat’ta bir otelde konaklayacak.
Teknik Direktör Hasan Şengün, 5811 Ocak tarihleri arasında 3 özel maç oynayacaklarını ve 10 gün boyunca teknik taktik antrenmanlarına ağırlık vereceklerini söyledi.
Sezona hazır bir şekilde girmeyi planladıklarını kaydeden Şengün, orta alana da bir takviye yapacaklarını belirterek, “5 Ocak’ta Bursa Yıldırımspor, 8 Ocak’ta Sultangazispor, 11 Ocak’ta da Aliağaspor Kulübü ile özel maç oynayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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