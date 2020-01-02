Davraz'da geç gelen sezon hareketliliği 'Beyaz Cennet' olarak tabir edilen Davraz Kayak Merkezi'nde geç gelen hareketli sezon

Torosların zirvesinde 2635 metrede kurulu olan Isparta Davraz Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla birlikte kayak, snowboard, tur kayağı, dağcılık ve günübirlik ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Davraz’da Eğirdir Gölü’nün muhteşem manzarası eşliğinde, kayakçı ve ziyaretçilere eşine az rastlanan türden imkanlar sunulurken, yeni yapılan tesislerle birlikte gelen turist sayısı da günden güne artıyor.

Davraz Kayak Merkezi'nde kar yağışındaki gecikme ile ertelenen kayak sezonu bu kez hareketli başladı.

Akdeniz’in incisi Davraz’da kar kalınlığı 30 ile 40 santimetreye ulaşırken, beyaz güzellik için kayak severler ve turistler Davraz’a akın ediyor. Ziyaretçiler, Davraz’ın eşsiz güzelliğini fotoğraflayarak anı ölümsüzleştiriyorlar.

Davraz Kayak Merkezi'nde 2019 yılının son günü ve 2020 yılbaşının ilk gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Binlerce ziyaretçinin akın ettiği ‘Beyaz Cennet’ olarak nitelendirilen Davraz’da, 2344 rakımlı Oğlak geçidinde kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye kadar ulaştı.

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