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Isparta'da jandarma yılbaşı çalışmalarında aranan 33 şahsı yakaladı

İHA

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde yapılan huzur ve güven çalışmalarında kayda değer ciddi bir olumsuzluğa rastlanmazken, 16 bin 41 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Çalışmalarda aranan 33 şahıs yakalanırken, trafikte denetlenen 3 bin 54 araç ve sürücüsünden 52’sine ise toplam 33 bin 532 lira idari para cezası kesildi.
Vatandaşların yılbaşını huzurlu bir şekilde geçirmeleri adına genel güvenlik ve asayişin temini açısından çalışan jandarma ekipleri, muhtemel olayları önlemek amacıyla, 30 Aralık 2019’dan itibaren 1 Ocak 2020’ye kadar kendi sorumluluk bölgesi içinde 2 sabit nokta, 18 devriye, 108 personel ile ayrıca 163 devriye ve 474 personel ile halkın yoğun olarak bulunduğu umuma açık eğlence yerlerinde bir dizi tedbirler aldı.

Yılbaşı denetimlerinde 33 aranan şahıs yakalandı
Yapılan çalışmalar kapsamında, toplam 16 bin 41 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, bunlardan trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan aranan 1, kayıp şahıs olarak aranan 1, vergi usul kanununa muhalefet suçundan aranan 1, 6136 sayılı kanuna muhalefet 1 ve yoklama kaçağı suçundan 29 olmak üzere toplam 33 aranan şahıs yakalandı.

52 araç ve sürücüye 33 bin 532 lira ceza yazıldı
Trafikte ise 3 bin 54 araç ve sürücünün denetlendiği, bu kapsamda 2 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak ehliyetine el konulduğu, 52 araç ve sürücüye de diğer maddelerden toplam 33 bin 532 TL para cezası tatbik edildiği bildirildi.
Jandarma ekipleri ayrıca, aynı çalışmalarda 13 aracı da trafikten men etti.

28 olaya müdahale edildi
Isparta İl Jandarma Komutanlığının aldığı tedbirler devam ederken ayrıca, adli ve idari olmak üzere ayrıca toplam 28 olaya müdahale edildiği ve bu kapsamda gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

ISPARTA

03 Ocak 2020 Cuma

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