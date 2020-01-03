Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Isparta’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, üzerilerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alınıd. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 151 gram skunk esrar maddesi, 2.5 gram kubar esrar, uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan ve içerisinde uyuşturucu madde atıkları olduğu değerlendirilen 2 adet aparat ele geçirildi. Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin daha sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

ISPARTA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

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