Isparta 32 Spor'un Antalya Kampı başladı Teknik Direktör Şengün: "1 stoper ve 1 orta saha oyuncusuyla transferi tamamlayacağız"

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor’un Antalya kampı başladı.

Geçtiğimiz günlerdeki 1 haftalık Isparta kampının ardından, 10 gün de tekniktaktik ve özel maç programını Antalya’da gerçekleştiren pembeyeşilliler, Manavgat’taki devre arası kampında hazırlıklarını sürdürüyor.

Isparta 32 Spor, 5 Ocak’ta Bursa Yıldırımspor, 8 Ocak’ta Sultangazispor ve 11 Ocak’ta Aliağa Spor Kulübü ile özel maç yapacak. 10 günlük kampın ardından tekrar Isparta’ya dönecek olan pembeyeşilliler, bu sürede tekniktaktik ağırlıklı antrenmanlarına devam edecek. Diğer yandan, Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, 1 stoper ve 1 orta saha oyuncusu daha renklere bağlayarak, transferi noktalayacaklarını söyledi.

ISPARTA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:19

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