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Isparta emniyetinden kaçak içki operasyonu

İHA

Isparta'da polisin il genelinde yaptığı operasyonlarda farklı çeşit ve miktarlarda kaçak içki ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 66 iş yerinde yapılan denetimlerde ise toplam 821 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Isparta’da polisin il genelinde yaptığı operasyonlarda farklı çeşit ve miktarlarda kaçak içki ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 66 iş yerinde yapılan denetimlerde ise toplam 821 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yılbaşı denetimleri kapsamında, 12 şüpheli yakalanırken, şahıslara 5607 SKM, 6136 SKM ve TCK 197 maddeleri gereğince adli işlem yapıldığı belirtildi.

486 litre sahte içki ve üretim malzemeleri ele geçirildi
Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 98 adet fişek, 3 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 486 litre ve 28 şişe kaçak içki, 1 adet alkol üretimi için kullanılan damıtma cihazı, 12 kilogram anason tohumu, 6 paket anason aroması, 1 adet sahte 100 TL ele geçirildi.

66 iş yerinde 821 şişe kaçak içki ele geçirildi
Alkollü içki sahteciliği/kaçakçılığının önlenmesi adına polis tarafından yapılan çalışmalarda, denetlenen 66 iş yeri ve il merkezinde bulunan 2 iş yerinde toplam 803 şişe, bir ilçedeki işletmede ise ise toplam 18 şişe olmak üzere 821 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Emniyet güçleri, bu şahıslarla ilgili olarak ise 4733 SKM ve 5607 SKM suçlarından adli ve idari işlem yaptı.
Öte yandan, 5607 SKM suçundan yakalanan 2 şahıstan 1’i adli makamlarca tutuklanırken diğer şahıs ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

ISPARTA

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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