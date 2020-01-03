Isparta’daki ana arterlerde uygunsuz araç parklarını ortadan kaldırmak ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla 3 caddede ücretli otopark uygulamasına geçildi.
Isparta Belediye Meclisince alınan karar gereğince, uygulamanın hayata geçtiği ve belediye personelinin görev aldığı belirlenen caddelerde ilk 15 dakikalık parklar ücrete tabii olmazken sonraki süreler ise kalınan dakikaya bağlı belirlenen fiyatlara göre ücretlendiriliyor.
Kentte daha önceleri polis ekiplerinin söz konusu caddelerde nöbet tutarak, uygunsuz parkları kaldırmak için çalıştığı alanlardaki yeni uygulama sayesinde ayrıca, hem polisin iş yoğunluğunun hafifletildiği hem de trafik akışının hızlandığı gözlendi.
ISPARTA
03 Ocak 2020 Cuma
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