Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı

DHA

ISPARTA'da, çocuklarının kendisini aramadığı gerekçesiyle bunalıma giren Mehmet Bursa (67), bacağının da doktor hatası sonucu sakat kaldığını ileri sürerek, evinden çıkmama kararı aldı. Kendisini yaşamdan soyutlayan ve yemekleri dışarıdan gelen Bursa, 24 saatini evde geçiriyor. 
Isparta'da, ilk eşinden 3 çocuğu bulunan Mehmet Bursa, ikinci eşinden 12 yıl önce boşandıktan sonra yalnız yaşamaya başladı. Kiraladığı 2 odalı evde kalan işçi emeklisi Bursa, çocuklarının kendisini aramaması nedeniyle bunalıma girip, çevresiyle ilişkisini kesti. 2017 yılında düşerek, sağ bacağını kıran Bursa, hastanede tedavi gördü. Ameliyata alınan Bursa'nın bacağı, iddiaya göre, yanlış kaynadı. Sakat kalan Bursa, bu olaydan sonra kendisini yaşamdan soyutladı ve dışarı çıkmama kararı aldı. 
YEMEKLERİ DIŞARIDAN GELİYOR
Yerinden kalkamadığı için ihtiyaçlarını güçlükle karşılamaya çalışan Mehmet Bursa, evin yakınındaki lokantadan sipariş verdiği yemeklerle besleniyor. Bursa, sağ ayağını uyuşmaması için tavana taktırdığı makara sistemiyle zaman zaman hareket ettiriyor. Bursa'nın durumunu gören yakını ise Isparta Belediyesi'nden yardım istedi. Eve gelerek, inceleme yapan görevliler, Bursa'nın hastanede tedaviye alınması için çalışma başlattı.
'ÇOCUKLARIM KAPIMI ÇALMIYOR'
Eşinden ayrıldıktan sonra yalnız kaldığını belirten Mehmet Bursa, biri elektronik mühendisi 2 oğlu ile 1 kızı olduğunu söyledi. Uzun zamandan beri çocuklarıyla görüşmediğini, yaşama küstüğünü belirten Bursa, "Benim bu halde olduğumdan haberdarlar ama bir gün olsun kapımı çalmadılar. Eş, dost, arkadaşlar arada sırada gelip evimi temizliyor, ihtiyaçlarımı gideriyor" dedi.
BACAĞI APSE YAPMIŞ
Mehmet Bursa, 2017 yılının Ekim ayında merdivenden düşerek, bacağını kırdığını belirterek, "Ameliyat oldum. Ancak doktor ameliyatı yanlış yapmış. İkinci kez ameliyata alındım ama bu ameliyat da başarılı olmadı. Bacağımda apse oluştu sonra da yatağa mahkum kaldım. Şimdi bırakın kalkmayı, oturamıyorum bile. Kaderinde ne varsa onu yaşarsın" diye konuştu.
Mehmet Bursa, hastaneye gitmeyi kabul etmediğini de söyledi. 
MUHTAR: HABERİMİZ OLMADI
Belediye Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle Mehmet Bursa'nın yaşadığı eve gelen Anadolu Mahallesi'nin muhtarı Ömür Demirtaş ise durumdan yeni haberdar olduklarını söyledi. Öğrenir öğrenmez Bursa'yı Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüp, muayene ettirdiklerini belirten Demirtaş, "Hastaneye yatırılacaktı. Ancak sigara bağımlılığı nedeniyle kendisi kalmak istemedi. Bu nedenle eve getirdik. Belediye Sağlık Müdürlüğü ekipleri gerekli sağlık kurulu raporlarını alıp daha rahat bir yere taşıyacak. Konuyu takip ediyoruz" dedi.
BAŞKAN YARDIMCISI DA İKNA EDEMEDİ
Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün de Mehmet Bursa'yı hastane ya da rehabilitasyon merkezine gitme konusunda ikna edemediklerini söyledi. Bursa'yı bu halde bırakmayacaklarını kaydeden Gözgün, "Durumdan yeni haberimiz oldu. Benzer durumda vatandaşlarımız varsa bize ulaşsınlar. Sürecin takipçisi olacağız. En kısa sürede her ihtiyacının karşılandığı bir merkeze alacağız" diye konuştu. 
Öte yandan Belediye Temizlik İşleri ekipleri, Mehmet Bursa'nın kaldığı dairede temizlik yaptı.

ISPARTA

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da AÇSH ve üniversite işbirliğinde psikolojik destek, danışmanlık ve rehberlik uygulaması
YEREL HABERLER Isparta’da AÇSH ve üniversite işbirliğinde psikolojik ...
Isparta’da ‘dur ihtarı'na uymayıp kaçan ticari araca 3 maddeden ceza
YEREL HABERLER Isparta’da ‘dur ihtarı'na uymayıp kaçan ticari araca ...
Isparta trafiğine ‘Ücretli otopark’ neşteri Ana arter cadde otoparklarının ücretli olmasıyla trafik sorununun en aza indirgeneceği amaçlanıyor Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu: “Şehir geneli ve caddelerde ufak dokunuşlarla sağlıklı, güvenli kolay ulaşımı sağlama amacındayız” “Şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltmak adına yaptığımız çalışmalardan bir tanesi caddelerde ücretli otopark sistemi oldu”
YEREL HABERLER Isparta trafiğine ‘Ücretli otopark’ neşteri Ana arter ...
Isparta emniyetinden kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Isparta emniyetinden kaçak içki operasyonu
Isparta’da bir gecede 56 alkollü sürücü yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da bir gecede 56 alkollü sürücü yakalandı
Isparta 32 Spor'un Antalya Kampı başladı Teknik Direktör Şengün: "1 stoper ve 1 orta saha oyuncusuyla transferi tamamlayacağız"
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor'un Antalya Kampı başladı Teknik ...
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Isparta'da jandarma yılbaşı çalışmalarında aranan 33 şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Isparta'da jandarma yılbaşı çalışmalarında aranan 33 ...
Taksiciden gaspçıların serbest kalmasına tepki: Ölmem mi lazımdı? 
YEREL HABERLER Taksiciden gaspçıların serbest kalmasına tepki: Ölmem ...
Tıp Fakülteli Ceren ile BESYO'lu Rumeysa Kros Ligi’nde boy gösterecek
YEREL HABERLER Tıp Fakülteli Ceren ile BESYO'lu Rumeysa Kros ...
Davraz'da geç gelen sezon hareketliliği 'Beyaz Cennet' olarak tabir edilen Davraz Kayak Merkezi'nde geç gelen hareketli sezon
YEREL HABERLER Davraz'da geç gelen sezon hareketliliği 'Beyaz ...
Polis olmak isteyen üniversiteli gence izsiz tiroit ameliyatı Tiroit rahatsızlığının polislik başvurusuna engel olmaması için izsiz operasyon yapıldı
YEREL HABERLER Polis olmak isteyen üniversiteli gence izsiz tiroit ...
Isparta 32 Spor’un Antalya kampı başladı Pembe-yeşilliler, Antalya kampında 3 özel maç oynayacak
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor’un Antalya kampı ...
95 yaşında şemsiye tamir ediyor
YEREL HABERLER 95 yaşında şemsiye tamir ediyor
Isparta'da Kayakçılar kıyasıya yarıştı Davraz’daki kayak şölenine dereceye giren sporcular
YEREL HABERLER Isparta'da Kayakçılar kıyasıya yarıştı Davraz’daki ...
Eşi hastanede yatan yabancı uyruklu adamın şüpheli ölümü Doğum yapan eşi hastanede yatan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Eşi hastanede yatan yabancı uyruklu adamın şüpheli ...
Yılın ilk bebeğinin doktor babası heyecandan koyduğu ismi unuttu Isparta’da yılın ilk bebeği 00.01’de dünyaya geldi
YEREL HABERLER Yılın ilk bebeğinin doktor babası heyecandan koyduğu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X