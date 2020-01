Ispartalı özel sporcular, Dünya Oyunları'nda boy gösterecek

Ispartalı özel sporcular, aralık ayının son haftasında Ankara’da yapılan Cimnastik Milli Takım seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası’nda boy gösterdiler. Ispartalı özel sporcular, dereceleriyle kentin gururu olurken, Down Sendromlular Dünya Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Şampiyona ve milli takım seçmelerine dünya şampiyonu olan milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu da özel sporcuları desteklemeye gelerek antrenmanlara katıldı. Ayrıca Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt da sporcuları ziyaret ederek, yalnız bırakmadı. Özel Sporcular Federasyonu Türkiye Jimnastik Şampiyonası’nda birinci olan sporcular; Ramazan Melih Yüceer, Mehmet Emin Tari, Gonca Çakmak ve Havva Nur Yalçın, 31 Mart7 Nisan tarihleri arasında Antalya’da yapılacak Trısome Games'de (Down Sendromlular Dünya Oyunları) Türkiye'yi temsil etmek için seçildi.



Kampa, Türkiye genelinden seçilen 8 sporcunun 4'ü Isparta’dan

Özel Sporcular Milli Takım Antrenörü Rengül Çalar, Ispartalı Antrenörler Şeyma Demirdağ ve Ümmü Akdoğan eşliğinde kamp çalışmalarını tamamlayan sporcular, Dünya Oyunları için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Özel Sporcular Milli Takım Antrenörü Çalar yaptığı açıklamada, "Sporcularımıza çalışmalarımız da destek veren her türlü imkanları sağlayan Milli Eğitim Müdürlüğü, Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’ne teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.

