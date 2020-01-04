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Veteriner kliniği çıkışı sahibinden kaçarak panoya saklanan ev kedisini itfaiye kurtardı Isparta’da ...

İHA

Isparta'da veteriner hekim kontrolü sonrasında sahibinden kaçarak reklam panosuna giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. İranlı yabancı uyruklu vatandaşa ait olan Scootish Fold, itfaiye erlerince reklam panosu kırılarak kaçtığı yerden çıkarıldıktan sonra sağlıklı şekilde sahibine teslim edildi.

Veteriner kliniği çıkışı sahibinden kaçarak panoya saklanan ev kedisini itfaiye kurtardı Isparta’da kedi kurtarma operasyonu

Isparta’da veteriner hekim kontrolü sonrasında sahibinden kaçarak reklam panosuna giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. İranlı yabancı uyruklu vatandaşa ait olan Scootish Fold, itfaiye erlerince reklam panosu kırılarak kaçtığı yerden çıkarıldıktan sonra sağlıklı şekilde sahibine teslim edildi.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Isparta kent merkezindeki Yayla Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, İran uyruklu olduğu belirtilen vatandaş kedi ve köpeğini kontrol için veteriner hekim kliniğine götürdü. Klinik çıkışı, Yayla Mahallesi’ndeki Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) önünde sahibinde kaçan Scootish Fold cinsi ev kedisi bir reklam panosuna girdi. Kedisinin kaçtığı yeri gören yabancı uyruklu şahıs, daha sonra durumu ITKM’deki danışma görevlilerine haber verdi.
Söz konusu reklam panosunu kontrol ettikten sonra kedinin içeride olduğunu gören görevlilerin haber vermesi üzerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi.
İtfaiye erleri bir süre uğraş verdikten sonra, panoyu kırarak içindeki kediyi çıkardılar.
Bir süre kediyi seven itfaiyeciler daha sonra sahibine teslim ettiler.

ISPARTA

04 Ocak 2020 Cumartesi

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