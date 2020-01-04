Isparta’da veteriner hekim kontrolü sonrasında sahibinden kaçarak reklam panosuna giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. İranlı yabancı uyruklu vatandaşa ait olan Scootish Fold, itfaiye erlerince reklam panosu kırılarak kaçtığı yerden çıkarıldıktan sonra sağlıklı şekilde sahibine teslim edildi.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Isparta kent merkezindeki Yayla Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, İran uyruklu olduğu belirtilen vatandaş kedi ve köpeğini kontrol için veteriner hekim kliniğine götürdü. Klinik çıkışı, Yayla Mahallesi’ndeki Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) önünde sahibinde kaçan Scootish Fold cinsi ev kedisi bir reklam panosuna girdi. Kedisinin kaçtığı yeri gören yabancı uyruklu şahıs, daha sonra durumu ITKM’deki danışma görevlilerine haber verdi.

Söz konusu reklam panosunu kontrol ettikten sonra kedinin içeride olduğunu gören görevlilerin haber vermesi üzerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi.

İtfaiye erleri bir süre uğraş verdikten sonra, panoyu kırarak içindeki kediyi çıkardılar.

Bir süre kediyi seven itfaiyeciler daha sonra sahibine teslim ettiler.

ISPARTA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:58

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.