Isparta’nın Gelendost ilçesinde, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen çiftten biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralı olarak sevk edildiği hastanede yaşam savaşı veriyor.

Olay, bugün ilçeye bağlı Bağıllı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 66 yaşındaki Mustafa Köse ve eşi Faden Köse, sobayı yaktıktan sonra evlerinde uykuya daldılar. Köse çiftinden bir süre haber alamayan yakınları eve geldiklerinde, Mustafa ve Faden Köse'yi hareketsiz halde buldular.

Karşı tepki alamamaları durumu üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çifti hastaneye sevk etti.

Çiftten Mustafa Köse, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralı durumdaki eşi Faden Köse ise Gelendost’tan ambulansla il merkezindeki SDÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Faden Köse'nin yaşam savaşının sürdüğü öğrenildi.

ISPARTA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:40

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