Isparta beyaza büründü

Isparta’da gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışı sabaha karşı yerini kara bıraktı. Beyaz örtüyle kaplanan kentte vatandaşlar, güne kar yağışıyla ‘Merhaba’ dedi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, Isparta’yı çevre il ve ilçelere bağlayan bazı yollarda kısmen aksamalar meydana geldi. Polis ekipleri kar nedeniyle zeminde tutma meydana gelen bölgelerde güzergah kontrolü yaparak teyakkuza geçerken, aksama bulunan yollarda karayolları ve belediye ekipleri de çalışma yaptı.

Kentte halen kar yağışı devam ederken, edinilen son bilgilere göre okulların tatil edilme durumunun şu an söz konusu olmadığı ve eğitim devam edeceği öğrenildi.

ISPARTA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:08

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AKŞAM 18:00

YATSI 19:21

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