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Isparta Belediyesi’nden 32 iş makinesi ve 500 personelle karla mücadele Isparta Belediyesi: ...

İHA

Isparta'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla Isparta Belediyesi Karla Mücadele Acil Eylem Planı kapsamında harekete geçti.

Isparta Belediyesi’nden 32 iş makinesi ve 500 personelle karla mücadele Isparta Belediyesi: ‘Isparta şehir merkezinde kapalı yol bulunmuyor’

Isparta’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla Isparta Belediyesi Karla Mücadele Acil Eylem Planı kapsamında harekete geçti.
Kar yağışının başlamasıyla birlikte belediye ekipleri öncelikli olarak otobüs güzergâhları, okul önleri ve hastane önlerinde karla mücadele çalışmalarına başladı.
Isparta Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde her hangi bir kapalı yol bulunmazken çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı 500 yaya personel ve 32 iş makinesi ile devam ediyor.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Karla Mücadele Acil Eylem Planı kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, bu kapsamda yaya olarak kaldırımlardaki karları temizledi. Yine kar yağışıyla birlikte 32 iş makinesiyle caddelerde yol açma ve tuzlama ile solüsyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde Isparta Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde herhangi bir kapalı yol bulunmazken, ana arterler açık tutuluyor ve ara sokaklarda da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Meteorolojiden alınan bilgiler kapsamında ise Isparta’da üç gün boyunca kar yağışının görüleceği öğrenilirken, Isparta Belediyesi de Karla Mücadele Acil Eylem Planı kapsamında bu süreçte 12’şer saat vardiyalı olarak 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek.

ISPARTA

06 Ocak 2020 Pazartesi

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