Isparta'da 6 ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildi

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için 6 ilçede okullar tatil edildi.

Isparta genelinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Isparta ve çevresinde etkili olan ve devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Yenişarbademli, Şarkikaraağaç, Aksu, Eğirdir, Senirkent ve Gelendost ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.



ISPARTA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.