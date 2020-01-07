Isparta´da okullar kar nedeniyle tatil edildi - (3) Yeniden

ISPARTA´da devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 6 ilçenin tamamında, 2 ilçenin ise taşımalı eğitim yapılan okullarında ve bazı köylerinde eğitime ara verildi.

Isparta´da dün gece başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi, belde ve köyleriyle Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu ve Yenişarbademli ilçelerinin merkez, belde ve köylerinde, Yalvaç ilçesinin taşımalı eğitim yapan okulları ile belde ve köylerdeki okullarda, Sütçüler ilçesinin ise Kesme ve Kasımlar köylerindeki okullarda 7 Ocak Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.



ISPARTA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:22

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