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Isparta’da üniversitelilerin final sınavları için 1'er saatlik erteleme kararı

İHA

Isparta’da üniversitelilerin final sınavları için 1'er saatlik erteleme kararı

Isparta’da dün sabaha karşı başlayarak yer yer etkisini aralıklara gösteren kar yağışı sonrasında kentte yükseköğrenim kurumlarından, öğrencilerin bugünkü final sınavlarına da 1’er saatlik erteleme geldi.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin resmi internet siteleri ile resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla bugün (7 Ocak 2020) yapılacak olan final sınavlarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar dolayısıyla 1’er saat ertelendiği açıklandı.
Konuyla ilgili SDÜ’den yapılan açıklamada, “İlimizde etkin olan yoğun kar yağışı ve toplu taşımada yaşanabilecek aksamalar nedeniyle 7 Ocak Salı günü tüm final sınavlarının bir saat sonra yapılmak suretiyle ertelenmesine karar verilmiştir” denilirken, ISUBU’nün açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı; “Kar yağışının gece boyunca sürme ihtimaline karşı, meydana gelebilecek ulaşım aksamalarından dolayı, öğrenci ve personelimizin mağdur olmaması için; 07 Ocak Salı günü merkezdeki okullarımızda bütün sınavların 1 saat ertelenerek yapılmasına karar verilmiştir. İlçe okulları için ise gerekli görülen düzenlemeler, İlçede bulunan okullarımız ve idari birimler tarafından belirlenecektir”.
Kentteki 2 üniversitede, ulaşımdaki aksamalara karşı dünkü sınavlar da bir buçuk saat ertelemeli olarak gerçekleştirilmişti.

ISPARTA

07 Ocak 2020 Salı

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